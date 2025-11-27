BL-győztesek, világhírű futballisták ellen játszik ma a Ferencváros az Európa-ligában

A Fradi a Viktoria Plzen ellen döntetlennel kezdett a Groupama Arénában, majd idegenben legyőzték a KRC Genket és az RB Salzburgot, majd itthon a Ludogorecet. Lényegesen jobban szerepel, mint a Fizz Ligában, időnként sokkal motiváltabban futballozva, mint a hazai bajnokságban.

A főtáblás szakasz felénél a Ferencváros a harmadik helyen áll az összesített tabellán, 10 ponttal. Csak az eddig minden mérkőzését megnyerő, dán Midtylland áll több ponttal, 12 ponttal. Az előző idény eredménysorából kiindulva

a 12 pont már biztosan helyet jelent legalább a nyolcaddöntőért vívott playoffban – de a Ferencváros ennél már többről álmodik.

Hátralévő ellenfelei közül a Rangers az utolsó, a 36. helyen, a Panathinaikosz a 16., míg a Nottingham Forest a 23. helyen áll – ettől még egyik sem lesz könnyű ellenfél.

Az isztambuli klub a 14. helyezett, két győzelem, egy döntetlen és egy vereség a mérlege. Otthonában kétszer játszott eddig a mostani sorozatban, előbb a francia OGC Nice-t (2–1), majd a VfB Stuttgartot (1–0) győzte le. Pályaválasztóként még százszázalékos.

A török bajnokságban egypontos hátránnyal követi a listavezető Galatasarayt, még veretlen. Saját pályáján két döntetlentől eltekintve, minden mérkőzését megnyerte a BL-selejtezőben, az Európa-ligában vagy a török Süper Ligben.

Az idényt még José Mourinhóval kezdte a csapat, de a Benfica elleni sikertelen BL-selejtezős párharc után a portugál sztáredző szerződését felbontotta a klub. Az utód, a német Domenico Tedesco a 2021–2022-es idényben megnyerte a német DFB-kupát Gulácsi Péterrel, Willi Orbánnal és Szoboszlai Dominikkal, majd 2023-től 2025 januárjáig belga szövetségi kapitányként dolgozott.

A mostani keretében

a török játékosok mellett erős légiósok is vannak, a Real Madriddal háromszoros BL-győztes Marco Asensio igazi legenda, a brazil Fred öt idényt játszott a Manchester Unitedben,

a porckopás miatti kihagyása után egy hónapja visszatért John Duran második lett a kolumbiai válogatottal a 2024-es Copa Américán.

A marokkói Juszef en-Nesziri vb-elődöntős és kétszeres Európa-liga-győztes, a portugál Nelson Semedo kétszeres Nemzetek Ligája-győztes a portugál válogatottal, korábban a Barcelona játékosa is volt. A szlovák Milan Škriniar BL-döntőt játszott 2023-ban az Internazionale tagjaként. A kapus Éderson 18 címet szerzett az elmúlt években a Manchester City tagjaként.

A török sportnapilap, a Fanatik szerint az alábi lesz a Fenerbahçe kezdő tizenegye: Éderson – Semedo, Škriniar, Yiğit Efe, Levent – Alvarez, Asensio, Nene, Talisca – Kerem, Duran. Fred játéka tehát kétséges, en-Nesziri az utóbbi időben többször is csereként állt be.

A mostani sorozatban az eddigi legnehezebb ellenfél vár a Ferencvárosra. A Fradival kétszer is előfordult már ősszel, hogy egyik legnehezebb riválisa ellen kellett játszania nemzetközi kupameccs után a Fizz Ligában – a Fenerre december elsején a Galatasaray elleni rangadó vár!