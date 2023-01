Rangos magyar vívósikerekkel indult az év

Budapesten a korosztályos kardozók küzdelmeiben a Keszei Kira, Kovács Zsanett, Pápai Viktória, Spiesz Anna összetételű négyes aranyérmet szerzett, míg a magyar férfi kvartett mindhárom fegyvernemben ezüstérmes lett, a kardozók a BOK-csarnokban, a tőrözők és a párbajtőrözők pedig Udinében. Egyéniben kardban Spiesz Anna a második, a hátfájással bajlódó Battai Sugár a harmadik helyet szerezte meg, míg tőrben Wolf Eszter nyert bronzérmet.

Ezen a hétvégén már a felnőtteké lesz a főszerep két fegyvernemben. A kardozók Kanadában, a montreali Grand Prix-n egyéniben bizonyíthatnak. Az olimpiai bronzérmes, világbajnoki ezüstérmes, Eb-győztes Gémesi Csanád jelezte, hogy a válogatott kvartettben mindenki pontosan tudja, mi a dolga az új évben.

"Nagyon összeszokott csapat vagyunk, mindenki ért a másik rezdüléséből is. Továbbra az elvégzett munkát tartom a legfontosabbnak, a formám megőrzéséért változatlanul nagyon sok kiegészítő mozgást is végzek, és ez kifizetődik" - tette hozzá az InfoRádiónak adott interjúban a 36 éves versenyző december közepén, első felnőtt egyéni bajnoki címének megszerzése után.

A tőrözők péntektől Franciaországban szerepelnek Világkupa-versenyen. A nők St. Maurban kezdik az évet. Az InfoRádiónak nyilatkozó Kondricz Kata tisztában van vele, hogy még az előző ciklushoz képest sem lesz könnyű olimpiai kvótákat szerezni, de bízik Kreiss Fanni sikeres visszatérésében és a csapat fejlődésében.

"Nem siettetjük Fannit, élvezze a vívást, és nagy szeretettel várjuk vissza, de nélküle is előre kell lépnünk. Először a csapat párizsi kvalifikációjával számolok, most nem foglalkozom más forgatókönyvekkel" - jelentette ki Kondricz Kata.

A férfi tőrözők Párizsban küzdhetnek az egyéni és a csapatbeli eredményes szereplésért. A magyar együttes tavaly megindult felfelé a világranglistán, néhány hete a tokiói Világkupán hetedik lett, így már Dósa Dánielék is célba vehetik a francia fővárosbeli versenyzést nemcsak a hagyományos év eleji megmérettetésen, hanem jövő év július végén, augusztus elején is az olimpián is.

"Férfi tőrben a legjobb 10-ben nem voltak jó ideje magyarok a világranglistán, ráadásul ezen még könnyen javíthatunk is Párizsban és Kairóban. Komoly eredmény lenne a mostani kilencedik helyről a 7-8. pozícióba fellépni. Bízom a csapatban, nagyon ügyesek a fiatalok, december közepén Tokióban még akkor is tudtunk nyerni, amikor nekem nem ment jól a vívás. Alapvetően vezéregyéniség vagyok, húznom kell az együttest, de nem nyomom el a srácokat, igyekszem biztatni őket, nyugalmat sugározni feléjük. Örülök, ha a fiatalok szorongatnak vagy megvernek a hazai versenyeken, mert ezzel is fejlődik a magyar tőrvívás" - fejtette ki Dósa Dániel az InfoRádiónak.

A magyar női párbajtőrözőkre Magyar Kupa-forduló vár, a válogatott kerettag férfiak pedig Tatán készülhetnek a többi között a január végi dohai Grand Prix-ra.

Az olimpiai kvalifikációs időszak április 1-jén kezdődik, Csampa Zsolt, a magyar szövetség elnöke az InfoRádiónak ambíciózus célokról beszélt.

"A Covid-válság, az egy évvel elhalasztott tokiói olimpia és a 2022-es hullámvasút után idén már a kvótaszerzés lesz fókuszban. Az orosz-ukrán háború a gazdaságra és a sportra is alaposan rányomja a bélyegét, a rövid olimpiai ciklus miatt pedig az élversenyzők többsége kevesebbet pihenhetett. Minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy Párizsban legalább négy csapattal és két további egyéni versenyzővel vehessünk részt" - mondta Csampa Zsolt.

2012 nyarán Londonban még kis magyar vívócsapat lehetett jelen, Szilágyi Áron ugyanakkor megszerezte első olimpiai aranyérmét. Rióban és Tokióban mellette is többen remekeltek, és komoly részük volt a teljes magyar küldöttség eredményességében.

Hétfőn este a magyar vívók még a 2022-es sikereket ünnepelhetik az Operaházban, az Év sportolója gálán. Szilágyi Áron tavalyi győzelme után is bekerült az esztendő legjobb 3 férfi versenyzője közé, a női és a férfi kardcsapat az egyéni sportágak csapatversenyei kategóriában jutott be a Top 3-ba, míg az év fogyatékos csapata szűkített listáján a női válogatott kapott helyet, és a férfiak mezőnyében Osváth Richárd szerepel.

Nyitókép: Pixabay