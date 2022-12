Hiába készülnek kettőzött erővel Szilágyi Áron ellenfelei

Decsi András szerint nagyszerű évet zárt Szilágyi Áron, aki valóságos éremesőt produkált a tavalyi tokiói olimpia után 2022-ben, megnyerve csapatban az Európa-, egyéniben pedig a világbajnokságot is – utóbbi alkalmával másodikként is dobogóra állhatott a csapattal. Emellett a világkupákon is szépen gyűltek a remek helyezések, amiket jó érzés volt látni – tette hozzá a mester.

Arra a kérdésre, hogy vajon valamelyest felül is múlta-e a várakozásokat egy olimpiai esztendőt követően, a kardvívó edzője úgy fogalmazott, mindig magasra teszik a lécet, egyéniben és csapatban is az éremszerzést kitűzve.

„Az, hogy ezek most kifejezetten fényesre sikeredtek, az külön jó érzés” – fogalmazott. Decsi András egyetértett azzal, hogy egy ötkarikás játékok után nem ritka a kevésbé eredményes év, de ez esetükben „hál' Isten” nem így volt, és ahogy jöttek a versenyek, úgy egyre jobban lendül bele mindenki.

Az edző a kairói egyéni világbajnoki siker mellett, ami vitathatatlanul az év fénypontja lehetett Szilágyi Áronnak, december eleji orleans-i szereplését is kiemelte – igaz, az már a következő idénynek számít –, ahol a sportoló (ismét egy pihenőből visszatérve) fantasztikus vívást produkálva nyerte meg a Grand Prix-t. Decsi András megjegyezte, a novemberi, algériai világkupát kihagyták, ahol aztán az ellenfelei nagyon „nyújtogatták a nyakukat”, azt kérdezgetve, „Áronnal mi van, hol van?”.

„Megnyugtattuk őket, ne »aggódjanak«, vissza fog térni… Meg is történt Orléans-ban, amiben számukra sok köszönet nem volt”.

Decsi András szerint nyilván mindig feltűnnek új és újabb feltörekvő ellenfelek a páston, akik megnehezíthetik a nemzetközi mezőnyben a dolgát Szilágyi Áronnak, de miután ő már egész fiatalon (22) olimpiai aranyérmet nyert, régóta – és egyre inkább – célkeresztben van. Ellene mindig kettőzött erővel készülnek, de ennek a terhét jól viseli, tudatosan felkészülve és mindig megújulva – tette hozzá.

A teljes interjú az InfoRádió Vívópercek című műsorában hangzott el.

Nyitókép: MTI/EPA/Mohamed Hoszam