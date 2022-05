Varga Zsolt a szívműtétje után ért fel a bajnoki dobogó tetejére

Az FTC nyerte a férfi vízilabda OB I 2021/22-es szezonját, miután a finálé második mérkőzésén is legyőzte, ezúttal 15-7-re a OSC együttesét. Az FTC története 24. bajnoki címét szerezte, és 2019 után ült vissza a trónra.

A csapatot ismét Varga Zsolt irányíthatta, akit kisebb szívműtétje miatt az elmúlt hetekben segítője, Nyéki Balázs helyettesített, de a Nyéki Imre Uszodában már együtt ünnepelhetett a játékosaival.

"Nagyon megkönnyebbültem, mert az első meccsnek nagyon jó volt a teljesítménye, és egy ilyen után mindig van egy mentális kiengedés. Nagyon nehéz ugyanannyira feszesnek maradni, de ez most sikerült. Fantasztikusan örülök és nagyon büszke vagyok a csapatra" – mondta az InfoRádiónak adott interjúban.

A vezetőedző szerint a szezon előtt alaposan átalakított csapata egy másfél-két hónapos hullámvölgyet leszámítva, amikor nem ment a játék, nagyon jól játszott egész évben. Az elején még kereste, hogyan kell az új csapatot használni, meg kellett ismernie az új embereket, és fel kellett hozni őket fizikálisan a megfelelő szintre.

"Ez nagy munka volt, ebben hatalmas része volt Nyéki Balázsnak, az elmúlt napokban is ő helyettesített, nagyon jól csinálta, végig ott volt mellettem, tényleg hatalmas szeretettel biztosított arról, hogy minden rendben lesz. A csapatnak is óriási köszönet jár az egész éves teljesítménye miatt, bár most csak a bajnokságot zártuk le, a BL még hátravan" – mondta Varga Zsolt.

A játékosok teljesítményéről úgy vélekedett, hogy az idősebb játékosok között Vámos Márton egész évben nagyon kiegyensúlyozott, jó teljesítményt nyújtott, de ugyanez érvényes Vogel Somára is, a fontos meccseken szinte mindig kifogástalanul védett. Ugyanakkor az edző szerint a fiatalok is rengeteget fejlődtek ebben az évben.

"Mindenki lépett előre idén, vagy ha valakinek a saját szintje már elérte a maximumot, akkor meg ott tudott játszani, az is nagyon nagy dolog" – tette hozzá.

Nincs sok idő a bajnoki cím ünneplésére, mert az FTC-nek készülnie kell a Bajnokok Ligája belgrádi nyolcas döntőjére. Varga Zsolt most annak örül, hogy a második győzelemmel nyertek négy napot, így pihenni is tudnak a játékosok, mielőtt megkezdik a felkészülést a BL végjátékára.

"A Bajnokok Ligája másról szól, teljesen más csapatok vannak, és mindenki maximálisan az utolsó pillanatig küzd. Ez egy más pálya, de megyünk előre és csináljuk a dolgunkat" – jelentette ki a szakember.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás