Djokovic nem indulhat Ausztráliában - döntött a bíró

A másfél hete tartó procedúra lezárásaként James Allsop elöljáró bíró helyi idő szerint vasárnap késő délután jelentette be, hogy a bevándorlási hatóságnál, majd a bíróság előtt történt meghallgatás nyomán a háromfős döntnöki testület egyhangúlag elutasította a 34 éves sztár - aki nem rendelkezik koronavírus elleni oltással - fellebbezését, melyet vízumának bevonása ellen nyújtott be. Ez vélhetően azzal jár, hogy Djokovic - aki ügyvédeinek a melbourne-i irodájából, határőrök őrizetében követte a tárgyalást - három évig nem léphet be az országba. Az ítélet ellen további fellebbezésnek nincs helye.

A 20-szoros Grand Slam-tornagyőztes Djokovic múlt szerdán érkezett Melbourne-be, de a repülőtéren nem engedték be az országba, visszavonták belépési engedélyét, majd egy kiutasítottak számára fenntartott hotelben szállásolták el. A vízumát hétfőn bírósági döntés nyomán visszakapta, majd többször edzett az Australian Open helyszínén, és első kiemeltként kapott ellenfelet a csütörtöki sorsoláson, ám pénteken ismét érvénytelenítették a vízumát, és idegenrendészeti őrizetbe került. Ügyvédei ekkor újabb fellebbezést nyújtottak be.

Djokovic korábban oltásszkeptikus kijelentéseket tett, így Ausztráliába érkezése óriási felháborodást váltott ki, mivel felmerült a gyanú, hogy kivételeztek vele. A játékos ügyvédei olyan iratokat tettek közzé, amelyek szerint novemberben megkapta a beutazáshoz szükséges vízumot, december 30-án pedig az orvosi mentességről szóló igazolást is. Utóbbit annak alapján, hogy december 16-án pozitív tesztet szolgáltatott, de nem vonult karanténba, interjút adott egy lapnak, és egy gyerekek számára rendezett nyilvános eseményen is részt vett maszk nélkül.

Az is élénk tiltakozást váltott ki Ausztráliában, hogy fotók és videók alapján a Monacóban élő Djokovic az ausztráliai utazását megelőző 14 napban Szerbiában és Spanyolországban is tartózkodott, miközben ő nemmel felelt arra a kérdésre, hogy a melbourne-i útját megelőző két hétben járt-e külföldön.

Alex Hawke bevándorlásügyi miniszter a procedúra során elismerte, hogy "elenyésző a teniszezőtől kiinduló fertőzési kockázat", ugyanakkor azzal érvelt, hogy a játékos belépése a pandémiás szabályok be nem tartásához vezethet a lakosság körében, oltásellenes hangulatot kelthet, és akár zavargásokhoz is vezethet.

A vasárnapi döntés egyben azt is jelenti, hogy a belgrádi teniszező egyelőre nem szerezheti meg rekordot jelentő 21. Grand Slam-bajnoki címét. A szintén 20 trófeával álló riválisai közül Rafael Nadal elindul az Australian Openen, Roger Federer viszont térdműtéte miatt tavasszal még várhatóan harcképtelen lesz.

