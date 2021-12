Lehet, hogy Zidane dirigálja majd a PSG-t a Real Madrid ellen?

A Unitednek ugyanis egyre jobban alakul: elsőre a PSG jutott, másodikra az Atlético Madrid, gondolta, hátha harmadikra jobb jön. Éppen az angol klub miatt ismételték meg a sorsolást, amikor a Villarreal után kihúzták a Vörös Ördögök nevét, akkor derült ki, hogy meghibásodott a számítógépes szisztéma.

Az Atléticóval húsz éve nem találkozott a Manchester United a nemzetközi porondon, ellenben Cristiano Ronaldónak nagyon is eleven emlékei lehetnek Diego Simeone csapatáról, 35 meccset vívott eddig az Atlético ellen, s ezeken 25 gólt szerzett. Érdekes, hogy a Juventus a nyáron felajánlotta a portugált az Atléticónak, de Simeone nemet mondott erre, így kötött aztán ki Ronaldo korábbi klubjánál. A United spanyol kapusa, David de Gea éppen az Atlétitől igazolt az Old Traffordra.

A Villarreal és a Juventus is találkozik majd egymással, mégpedig a nemzetközi kupák történetében először. A gyorselemzések szerint az olaszok az esélyesebbek, de az utóbbi időben a Villarreal sikeresebb a nemzetközi porondon, tavasszal megnyerte az Európa-ligát.

A Bayern München még soha nem kapott ki osztrák csapattól a BL-ben, most a Salzburg ellen is favorit. Julian Nagelsmann, a csapat edzője is a Red Bull „iskolájának” sikeres növendéke. A salzburgiak edzője, Matthias Jaissle mindössze egy évvel fiatalabb Nagelsmann-nál, de volt a játékosa a Hoffenheimnél, igaz, akkor még Nagelsmann „csak” pályaedző volt a klubnál.

A Sporting a Manchester Cityvel találkozik, az angoloknak Bernardo Silva, Rúben Dias és Joao Cancelo személyében három portugál játékosuk is van, mindhárman a Sporting ősi ellenségénél, a Benficánál futballoztak otthon. Elég régen, 2012-ben találkozott egymással a két csapat, viszont akkor a portugálok jutottak tovább.

A Liverpool és az Inter egymás elleni mérlege az angolok szempontjából jó, a Pool a legutóbbi hét, az Inter a legutóbbi hat meccsét megnyerte, utóbbi egyetlen kivétellel, mivel kikapott a Bernabéuban a Real Madridtól.

Az SL Benfica és az Ajax három éve a csoportszakaszban találkozott, egy döntetlen és egy 1-0-s Ajax-győzelem volt a mérleg.

A Chelsea és a Lille OSC délben és délután is összekerült, ez a párosítás volt az egyedüli, amelyik duplán kialakult. Az angol csapat 2019 őszén, a BL csoportkörében kétszer is megverte 2-1-re a francia csapatot.

A nagy párosítás természetesen a Real Madrid és a PSG randevúja.

Az elemzők mindkét csapatot esélyesnek tartják a végső győzelemre is, mindkettő fölényesen vezeti hazája bajnokságát. Különösen érdekesek azok a pletykák, amelyek szerint Zinédine Zidane a télen átveszi majd a PSG-t, mert Mauricio Pochettinót elengedi a párizsi vezérkar.

Sergio Ramos, ha felépül addig, a Real Madrid ellen játszhat majd, ez több mint pikáns. Mint ahogyxan az is, hogy Kylian Mbappé is, akit múlt nyáron nagyon meg akart szerezni a Madrid. S akkor még ott van Lionel Messi, aki egyetlen más klub ellen sem játszott eddig pályafutása során annyi mérkőzést, mint éppen a Real Madrid ellen. S aki, nem mellékesen, az El Clásicók gólrekordere, akinél az utóbbi években senki sem szerzett több gólt a „fehérek ellen”.

Bajnokok Ligája. Nyolcaddöntő (2022. február 15., 16., 22., 23, illetve március 8., 9., 15., 16.)

Salzburg–Bayern München,

Sporting CP–Manchester City,

SL Benfica–Ajax,

Chelsea–Lille OSC,

Atlético–Manchester United,

Villarreal–Juventus,

Internazionale–Liverpool,

PSG–Real Madrid.

Nyitókép: MTI/EPA/Peter Powell