Beöltözött a pólóválogatott

A magyar olimpiai csapat tagjai készülnek a 2021-re halasztott tokiói olimpiára, és az edzések mellett zajlik a játékok formaruhájának próbája is. Legutóbb a magyar férfi vízilabda-válogatott bújt a különleges világú ruhadarabokba.

„Jövő héttől lesz egy újabb összetartás, a körülmények ellenére próbáljuk a legtöbbet kihozni a felkészülésből. A két-három hetes amerikai edzőtáborunk meghiúsult, így Szegedre megyünk, a szerbekkel együtt készülünk majd. Persze mindenki továbbra is edz a saját klubjában, még tart a bajnokság, a lényegi, olimpiára való fókuszálás az esemény előtt két hónappal kezdődik, ahogy lezárult mind a magyar, mind a nemzetközi bajnokság” – mondta a ruhapróba előtti percekben Nagy Viktor, a magyar férfi vízilabda-válogatott kapusa.

Több játékos felkészülését megszakította a koronavírus, Jansik Szilárd épp a napokban térhetett vissza a mindennapi edzésekhez. „Ahogy sokakat, engem is elkapott a vírus, így három hétig kénytelen voltam otthon maradni. A napokban lettem újra negatív, és alig vártam, hogy újra elkezdhessek edzeni. Több kivizsgáláson is részt veszek majd a következő időszakban, és ha minden rendben, szép lassan szoktatom magam hozzá a terheléshez” – fejtette ki a pólós, aki jól érezte magát a ruhapróbán is, örült, hogy az esemény kiszakította a mindennapokból a csapatot.

Garam Judit, a formaruhákat készítő NUBU tervezője január közepe óta napi rendszerességgel találkozik a különböző sportágak képviselőivel a ruhapróbákon. Egészen március végéig érkeznek hozzájuk a sportolók, a paralimpikonokkal zárják a munkának ezt a fázisát.

„Nagyon örülök, hogy jó döntés volt ezeket a darabokat választanunk végül, mert tényleg mindenkinek jól állnak, legyen szó a vízilabdázókról vagy éppen a vívókról.

Minden alkatra gondoltunk, sokféleképpen variálható szetteket lehet összeállítani a sportolók egyéni ízlésének megfelelően. A próbák remek hangulatban telnek, minden kolléga nagyon lelkes, feltölt minket, hogy ilyen sok tehetséges, fiatal sportolóval találkozhatunk” – mesélte az olimpiai csapat idei formaruháit megálmodó tervező.

Nyitókép: Magyar Vízilabda Szövetség