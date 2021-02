Nagy László elárulta, mi lenne a hab a tortán

Nagy László az InfoRádiónak kifejtette: az elmúlt bő egy év során a magyar férfi kézilabda-válogatott háta mögött tudhat egy Európa-, valamint egy világbajnokságot, és amit korábban hangoztattak, mint a stabilitás, az önbizalom és az erőnlét, abszolút tapasztalható is volt a két világversenyen, ezért úgy véli, hogy jó úton járnak, azzal együtt, hogy természetesen tisztában vannak azzal is, rengeteg dologban tudnak és fognak is még fejlődni.

Ennek mentén a jövő évi magyar–szlovák Európa-bajnokságig tovább kívánják majd erősíteni a biztos alapokat, nem megfeledkezve az „apróságokról” sem, amikre talán az elmúlt felkészülések során, illetve a világversenyek keretében kisebb hangsúlyt tudtak fektetni az idő hiányában – tette hozzá a szövetség alelnöke.

„Tudjuk, hogy nagyon kacifántos és szűk menetrendünk lesz több dolog miatt is, de

igyekszünk minden időt maximálisan kihasználni.”

Nagy László úgy érzi, az egyiptomi világbajnokságon sokat nyomott a latba, hogy milyen nagy bizalommal volt a stáb a játékosok iránt, tehát a mentális is rész is meghatározó volt a torna alatt. Jó visszajelzések érkeztek a kerettagok részéről, akiken látható is volt, hogy egyre több önbizalommal rendelkeznek.

A csapatvezető szerint ahhoz, hogy a magyar válogatott még inkább rutinossá váljon, legalább kéthetente jó lenne, ha sor kerülne – akár klub-, akár válogatott szinten – olyan mérkőzésekre, mint a franciák elleni negyeddöntő, ahol végül csak a hosszabbítás hozta meg a gallok győzelmét. Az ilyen és hasonló mérkőzések vihetik előre egy–egy játékosnak a teljesítményét – fogalmazott. „A hab pedig az lenne a tortán, ha egy sírból visszahozott mérkőzés hosszabbításában nem vereséget, hanem győzelmet érne el a válogatott.”

Nyitókép: MKSZ