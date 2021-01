Drámai hosszabbításban búcsúztak a kézisek a vébétől

A magyarok a Zöld-foki Köztársaság, Uruguay és Németország legyőzésének köszönhetően a maximális négy pontot vitték magukkal a csoportkörből a középdöntőbe, ahol Brazília és Lengyelország ellen is nyertek, az Európa-bajnok Spanyolországtól viszont kikaptak.

Ez a 27. férfi világbajnokság, és a 21., amelyen a magyarok is szerepelnek. Legjobb eredményük az 1986-os második és az 1997-es negyedik helyezés.

A magyar keretből ezúttal Borbély Ádám, Topic Petar, Hanusz Egon és Nagy Bence maradt ki taktikai okok miatt.

A meccset százszázalékos mutatóval váró franciák ellen Mikler Roland nyolc perc alatt öt lövést védett, erre alapozva csapata 5-1-re elhúzott. A Telekom Veszprém balszélsője, Kentin Mahé irányítóként több hibát is elkövetett, ezért lecserélték. Bár Mikler továbbra is parádézott, Michaël Guigou góljaival és Vincent Gérard védéseivel lendületbe került és elkezdte a felzárkózást a hatszoros világbajnok francia együttes. A magyarok 9-3 után kilenc percen át minden támadásukat elrontották, így az egyre jobban védekező ellenfél 9-8-ra feljött. A csereként beállt Bodó Richárd sem tudott segíteni, ennek ellenére csapata Lékai Máté irányításával megőrizte előnyét, az első félidőben egyszer sem került hátrányba, és a szünetben 14-12-re vezetett.

A második felvonást is hatékony védekezéssel kezdték a franciák, az átlövőket igyekeztek elbizonytalanítani, a beálló Bánhidi Bencét pedig nem hagyták labdához jutni. Ennek ellenére egy ideig felváltva estek a gólok, majd a támadójátékát felgyorsító ellenfél a negyvenedik percben - a találkozó során először - átvette a vezetést. Sorozatban négy gólt lőtt a francia válogatott (21-19), majd a remekül küzdő magyarok kétszer is egyenlítettek. Az utolsó tíz perc is döntetlen állásról (25-25) indult, az ellenfél ezután 3-0-s sorozatot produkált, de a magyar együttes nyitott védekezésre váltott, és fél perccel a vége előtt ismét eltüntette a különbséget (30-30). Az utolsó támadás a franciáké volt, de újabb gól nem született még időntúli szabaddobásból sem, így hosszabbítás következett.

Az első és a második öt percben is több hibával, leginkább labdaeladással nehezítették saját dolgukat a magyarok, így 5-2-re elveszítették ezt a periódust, és a legjobb nyolc között búcsúztak a tornától. Eredmény, negyeddöntő Franciaország-Magyarország 35-32 (12-14, 30-30, 32-31), hosszabbítás után Gíza, zárt kapuk mögött, v.: García, Marín (spanyolok)

lövések/gólok: 56/35, illetve 50/32

gólok hétméteresből: 5/4, illetve 3/2

kiállítások: 8, illetve 6 perc

A mezőny legeredményesebb játékosa Guigou és a meccs legjobbjának Bánhidi Bence volt egyaránt hat góllal. Kentin Mahé egyszer talált be. A kapusok közül Mikler 15, Gérard hét, Yan Genty pedig négy lövést védett.

A két együttes 39. egymás elleni meccsén 18 magyar és 17 francia siker mellett ez volt a negyedik döntetlen a rendes játékidőben.

Korábbi eredmények

Spanyolország-Norvégia 31-26 (21-15)

Svédország-Katar 35-23 (14-10)

Dánia-Egyiptom 35-35 (16-13, 28-28, 31-29, 34-34, 34-35), hétméteresekkel: 4-3

Az elődöntő programja

péntek:

Dánia-Spanyolország 17.30

Svédország-Franciaország 20.30

A torna győztese kijut a 2023-as, lengyel-svéd közös rendezésű világbajnokságra.

Nyitókép: MTI/EPA/AFP/Anne-Christine Poujoulat/POOL