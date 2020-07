Forma-1 2020: a vérszomjas fiatalok vagy a felszabadult öregek éve lesz

Nehéz megítélni, hogy a koronavírus-járvány miatt csaknem négy hónappal eltolt Forma-1-es szezonkezdet mely pilótáknak, mely csapatoknak kedvezhet.

Vámosi Péter, a Racingline autós szakportál főszerkesztője az InfoRádióban úgy vélekedett, lehetnek olyan pilóták, akiknek a hangulatát elnyomja, hogy nincs nézősereg, nincsenek kedveseket kérdező újságírók, mint a mezőny öregje, a finn jégember Kimi Räikkönen, hogy

"de jó, nem kell foglalkoznom azokkal, akik állandó jelleggel, még a hotelban is zaklatnak".

A másik két, pályafutása alkonya felé közeledő világbajnok, a négyszeres első német Sebastian Vettel (utolsó idénye a Ferrarinál) és a hatszoros győztes brit Lewis Hamilton (Mercedes) - akik egyes, pikáns szakértői vélekedések szerint akár egy csapatban is versenyezhetnek 2021-ben - ugyanakkor mindenfajta teher nélkül versenyezhet, előbbi főként akkor, ha utolsó idényét tölti a száguldó cirkuszban, utóbbi pedig akkor, ha belátja, nincs már ideje arra, hogy Michael Schumacher valamennyi rekordját megdöntse. De természetesen az, hogy mindketten idén is ott vannak a mezőnyben, egyértelműen azt jelenti, hogy a legjobbak akarnak lenni 2020-ban, ebben a csonka, összetorlódott évben is, ahol még az utolsó három hónap terheiről még senkinek semmilyen információja nincs, az európai etap utáni folytatásról csak a járványhelyzet függvényében döntenek az illetékesek.

Aztán ott vannak a trónkövetelők: a Vettelt a tavalyi szezon záró szakaszában "falhoz állító" csapattárs, a tavaszi karanténban a szimulátor kormánya mögött több futamon is brillírozó Charles Leclerc, valamint a jövőre ferraris csapattárs Carlos Sainz, aki eddigi öt F1-es idénye során annak ellenére is állt már dobogón, hogy a menőkhöz képest kifejezetten gyenge autókat vezethett eddig. Vámosi Péter korábban az InfoRádióban őket nevezte meg "harapós" versenyzőkként, de bizony, hogy nem szabad megfeledkezni a tavalyi vb-bronzérmes holland Max Verstapenről sem, aki 22 évesen már 102 futamos rutint szerzett, a két nagy csapat négy versenyzője árnyékában 8 versenyt megnyert - pedig csak kétszer indult az élről - és 31 alkalommal ott volt a dobogón.

A spanyol Carlos Sainz-cal egyébként éppen egyidős

az idei év egyetlen újonca,

a kanadai Nicholas Latifi - a Forma-2 tavalyi ezüstérmese -, aki a sorozatból is távozó lengyel Robert Kubica ülésébe huppan a Williamsnél, míg Esteban Ocon egy év tartalékpilótáskodás után áll a Renault szolgálatába, Nico Hülkenberg kezéből kivéve a kormányt.

Ez nem túl sok változás - jövőre annál több lesz -, azonban egy új csapatnévvel meg kell ismernünk: Scuderia Alpha Tauri. Ám ez csak a szurkolók "megtévesztése", a Red Bull eddigi fiókcsapatát, a Toro Rossót nevezi át ezzé, erősítve az energiaitalos cég divatportfólióját.

A futamok vasárnaptól sorra jönnek, először két osztrák versenyt, majd a Magyar Nagydíjat láthatjuk - mindhármat 15.10-es kezdéssel, az M4 Sport televízióban.

Versenynaptár:

Osztrák Nagydíj - július 5. Stájer nagydíj - július 12. Magyar Nagydíj - július 19. Brit Nagydíj - augusztus 2. 70. évforduló Nagydíj (ugyanott) - augusztus 9. Spanyol Nagydíj - augusztus 16. Belga Nagydíj - augusztus 30. Olasz Nagydíj - szeptember 6.

Csapatok, pilóták - 2020

Mercedes - Lewis Hamilton (brit), Valtteri Bottas (finn)

Ferrari - Sebastian Vettel (német), Charles Leclerc (monacói)

Red Bull Racing - Max Verstappen (holland), Alexander Albon (thaiföldi)

McLaren - Carlos Sainz Jr. (spanyol), Lando Norris (brit)

Renault - Daniel Ricciardo (ausztrál), Esteban Ocon (francia)

Scuderia Alpha Tauri - Danyiil Kvjat (orosz), Pierre Gasly (francia)

Racing Point - Sergio Pérez (mexikói), Lance Stroll (kanadai)

Alfa Romeo Racing - Kimi Räikkönen (finn), Antonio Giovinazzi (olasz)

Haas - Romain Grosjean (francia), Kevin Magnussen (dán)

Williams Racing - George Russell (brit), Nicholas Latifi (kanadai)

Nyitókép: Valtteri Bottas, a Mercedes finn versenyzője vezet Sebastian Vettel, a Ferrari német versenyzője (j) előtt a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Japán Nagydíjának rajtja után a szuzukai pályán 2019. október 13-án. MTI/EPA/Franck Robichon