Ádáz csata dúl a kelet-ukrajnai Pokrovszk körzetében - videó

A kijevi tájékoztatás szerint 35 orosz támadást jelentettek a város környékén. "Három orosz hadsereg összpontosította erőit ott ellenünk" - ismertette Viktor Trehubov regionális parancsnok, akit az Unian helyi hírügynökség idézett.

Trehubov közlése szerint nagyon heves harcok folynak, mert az orosz hadsereg minden rendelkezésre álló erővel támad és megpróbálja áttörni az ukrán védelmi vonalakat. Mint mondta, az átkaroló támadások során súlyos veszteségeket okoztak az orosz félnek.

‼️???Frames of the liberation of the village of Novy Trud near Pokrovsk by the "?️brave"!



▪️Fighters of motorized rifle, artillery and tank units of the "Center" group of forces continue to defeat the Ukrainian occupiers, pic.twitter.com/9cvqZwile4