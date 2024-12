Lehet, hogy terrortámadás miatt süllyedt el egy orosz teherhajó

A tájékoztatás szerint december 23-án célzott terrortámadást követtek el a teherhajó ellen. A legénység tagjai arról számoltak be, hogy három egymást követő robbanást hallottak a hajófar felől, ami után a hajó az oldalára dőlt, majd elsüllyedt. A legénység 16 tagjából 14-et kimentettek, két tengerészt azonban eltűntként tartanak nyilván. A matrózok mindannyian orosz állampolgárok.

Az Oboronlogisztyika hangsúlyozta, hogy a 2009-ben épült, 9500 tonna rakomány szállítására alkalmas teherhajó nem volt túlterhelt, a maximálisan megengedett súly töredékét szállította.

The ???URSA MAJOR finally sank, it was not waiting for the ???SPARTA as it was supposed to be. One less boat to evacuate Tartous, while SPARTA's reliability is more than questionable... The operation promises to be tricky???

