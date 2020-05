Szakértő: Sainz és Leclerc is nagyon harapós

„Carlos Sainznak a példája azt mutatja, hogy hogyan kerülhet be valaki egy energiaital-gyártó révén a Forma-1-be. Az édesapja, idősebb Carlos Sainz ralivilágbajnok volt, de nem a neve miatt, nem emiatt került be a Forma-1-be. Már pályafutása elején sokszor kijelentette, hogy a saját sikerei alapján szeretne előrejutni, a saját teljesítménye alapján ítéljék meg. Kifejezetten nem szereti, ha Juniornak nevezik. Szépen lassan építkezett a Toro Rossónál, a Renault-nál, illetve tavaly elért jelenlegi csúcsára, egy kizárás után a McLarennel dobogót szerzett, s hatodik lett az összetettben” – mutatta be Vámosi Péter a spanyol pilótát,

A Racingline.hu főszerkesztője szerint a spanyol pilóta

a Ferrarihoz szerződéssel minden bizonnyal megkapja élete nagy lehetőségét, s nagyon nagy kérdés, hogy tud-e vele élni.

Mind a két fiatal, Sainz és Charles Leclerc is nagyon ambiciózus, nagyon harapós, nem is lenne jó ötlet a Ferrari részéről bármelyiket is a másik alá rendelni - vélekedett.

A szakértő „a PR-osok álmának” nevezte a jövő évi McLaren-Mercedes csapatot, arra utalva, hogy „két ekkora kópéval, mint Lando Norris és Daniel Ricciardo” régen nem indult versenybe egy csapat. Azt jövendölte, hogy ha ők ketten kapnak egy-egy jó autót is, máris megvan a jövő évi meglepetés-garnitúra.

Úgy látja, hogy Ricciardo az előző idényben, a Renault-nál „nem ilyen lovat akart”, ez is közrejátszhatott abban, hogy egy lehetőség megnyíltával a továbblépés mellett döntött. A szakértő is kritizálta a Reanult, mondván, hogy bár gyári csapat, de nagyon sok tekintetben amatőr megoldásokat választott. A váltás kapcsán, utalva a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetre, Vámosi Péter nem zárta ki, hogy a Renault esetleg megint kivonul, mint 2008-ban. „Lehet, hogy Ricciardo már tud valamit” – fogalmazott sejtelmesen.

Ugyanakkor utalt azokra a pletykákra, melyek szerint Ricciardo helyére Fernando Alonso érkezhet, az a pilóta, aki legutóbb világbajnoki címet nyert a Reanult-val. Viszont nem tartotta valószínűnek azt az ugyancsak felróppent információt, hogy Sebastian Vettel kerülne a francia csapathoz, mint mondta, „nem valószínű, hogy Vettel ilyen nagyot visszalépne”.

Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Alberto Estevez