Elhunyt Benedek Tibor háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó

Benedek Tibor 1972. július 12-én született Budapesten, nyolcévesen a KSI-ben kezdett vízilabdázni, majd 1989-ben az Újpesthez igazolt, amellyel az 1993-as LEN Kupa-győzelem után a legnagyobb sikerét 1994-ben érte el, BEK-et nyert.

Két évvel később Olaszországba szerződött, öt évig játszott a fővárosban, majd 2001-től az athéni olimpiáig a Pro Reccóval halmozta a sikereket. A pekingi olimpiai ciklus első három évét a Honvédban töltötte, majd játékospályafutása utolsó öt szezonja ismét Reccóban telt.

A család közleménye "Ma hajnalban örökre lecsukta szemét Benedek Tibor, a háromszoros olimpia bajnok, világ- és Európa bajnok vízilabdázó legenda. Családja, csapattársai, az egész vízilabda társadalom és a szurkolók számára pótolhatatlan és felfoghatatlan űrt hagyott maga után. Részvétnyilvánításaikat nyilvános felületeken tisztelettel fogadjuk. Családja kérésére azonban kérjük mind a közvéleményt, mind a sajtó képviselőit, hogy tartsák tiszteletben e nehéz időszak játékszabályait" – áll a család közleményében.

1990 és 2008 között szerepelt a magyar válogatottban: az együttes egyik legfontosabb játékosaként három olimpiai bajnoki cím mellett világ- és Európa-bajnok is lett. Négyszer az év magyar vízilabdázójának választották.

Benedek Tibor Születési hely, idő: 1972. július 12., Budapest

Válogatottság: 437

Klubjai játékosként: KSI (1980-1989), UTE (1989-1996), Assitalia Roma (1996-2001), Pro Recco (2001-2004), Honvéd (2004-2007), Pro Recco (2007-2012)

Edzőként: szövetségi kapitány (2013-2016), UVSE (2018-2020)

Legjobb eredményei játékosként: 3-szoros olimpiai bajnok (2000, 2004, 2008), világbajnok (2003), Európa-bajnok (1997), világkupa-győztes (1995), világliga-győztes (2003, 2004), vb-2. (1998, 2007), vb-3. (1991), Eb-2. (1993, 1995), Eb-3. (2001, 2003, 2008), ifjúsági Európa-bajnok (1989), négyszeres BEK-/Euroliga-/BL-győztes (1994, 2003, 2008, 2010), európai Szuperkupa-győztes (1994, 2007), LEN-kupa-győztes (1993), hatszoros magyar bajnok (1991, 1993, 1994, 1995, 2005, 2006), hatszoros olasz bajnok (1999, 2002, 2008, 2010, 2011, 2012)

szövetségi kapitányként: világbajnok (2013), Eb-2. (2014), Eb-3. (2016), olimpiai-5. (2016)

Díjai, elismerései: Az év magyar vízilabdázója (1992, 1993, 1994, 2002), A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje (2000), A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje (2004), A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje a csillaggal (2008), Budapest díszpolgára (2008), Az év magyar szövetségi kapitánya (2013), Az úszósportok Hírességek Csarnoka tagja (2015)

2010-től edzőként segítette Kemény Dénes szövetségi kapitányt, akitől hivatalosan 2013 elején vette át a szakvezetői tisztséget. Bő fél évvel később Barcelonában világbajnoki címet ünnepelhetett fiatal együttesével, amely a riói olimpián az ötödik helyig jutott.

2016 végén távozott a válogatott éléről, később az utánpótlás fejlesztéséért dolgozott, februárig a szövetségi szakbizottság elnöke volt, emellett 2018-tól az UVSE szakmai munkájában töltött be kulcsszerepet, utoljára az ob I-es férfi csapat vezetőedzőjeként. A fiatalokra alapozó fővárosi együttes komoly szakmai sikere volt, hogy bejutott a bajnokság legjobb nyolc csapata közé.

Május elején jelentette be, hogy visszavonul minden vízilabdával kapcsolatos tevékenységtől. Azt írta, hogy a következő időszakban kizárólag szurkolóként vesz részt a hazai vízilabdaéletben, illetve az UVSE szakmai munkájában. Úgy fogalmazott, hogy szeretett mester lenni, megkapta ettől a munkától szinte ugyanazt az örömet, mint játékosként, és büszke a csapatra, amellyel másfél szezont együtt dolgozhatott. Hozzátette, hogy szövetségi kapitányként és utánpótlásedzőként is mindent megkapott, amit megkaphatott, még ha nem is nyerhetett meg mindent. Megjegyezte ugyanakkor, hogy nem akar telhetetlennek látszani.

Benedek Tibor 2015 óta tagja volt a sportági Hírességek Csarnokának, és a magyar sportéletének egyik legsikeresebb és legismertebb szereplőjeként számos egyéni elismerést kapott.

Benedek Tibor szövetségi kapitányi évei alatt többször is vendége volt az InfoRádió Aréna című műsorának.

2013 augusztusában legnagyobb edzői sikere, a világbajnoki cím után volt a vendég.

Benedek Tibor az Arénában – 1. rész

Benedek Tibor az Arénában – 2. rész

Legközelebb 2014 karácsonya előtt járt a stúdióban.

Benedek Tibor az Arénában – 1. rész

Benedek Tibor az Arénában – 2. rész

2016 áprilisában pedig a többi között arról beszélt, hogy a magyar vízilabdázóknak – különösen a válogatottaknak – miért fontos mindig a legjobb teljesítményre törekedni.

Benedek Tibor az Arénában – 1. rész

Benedek Tibor az Arénában – 2. rész

