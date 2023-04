Epres Panni részletesen beszélt arról, milyen az életük Benedek Tibor halála óta

Benedek Tibor feleségével, a modell Epres Pannival a Nők Lapja e heti nyomtatott száma közölt nagyinterjút, amiben gyászról, hiányról éppúgy szó van, mint a boldog pillanatokról, a jövőről – írja a Telex.hu

Az beszélgetésben az elhunyt vízilabdázó fia, a 15 éves Benedek Mór szintén szóba került, bár ezt az interjú készítésekor még nem lehetett tudni, a hétvégén két lövésből meglőtte első két felnőtt bajnoki gólját.

"Mi vidáman beszélünk róla, emlegetjük a közös élményeinket, de nem szomorúan" – mondta Epres Panni arról, hogy három év után lehet-e már boldog pillanatokról is kérdezni őt. "A fájdalom el van raktározva, megvan a maga helye, ideje" – mondta egy másik helyen, és azt is: "Aki elveszített valakit, érti ezt,

nem múlik az érzés, a hiányt csak megszokni lehet."

Arról is beszélt, hogy a gyerekei hogyan viselték apjuk elvesztését. Szerinte olyan éles váltás volt ez a helyzet, hogy "egyfajta szupererőt ad nekik." A nehéz helyzetekben mellettük áll a család "olyan erős bástyaként", hogy "el sem tudom képzelni, milyen lehet enélkül".

Az interjúban még most is jelen időben emlegeti 2020 nyarán elhunyt férjét, "harminc éve ismerem Tibort" – mondja egy helyen. Amikor olimpiai bajnokok lettek a pólósok, "azt mondta, hogy nekem énekli a Himnuszt" – idézte fel. Szóba került a pólósokról készült A nemzet aranyai dokumentumfilmről is, "amikor először jelent meg Tibor a képernyőn, az egyértelműen megérintett" – mondta erről.

Bár a vízilabdázás határozza meg az életét évtizedek óta, a világversenyekre nem kísérte el a férjét, sem amikor Benedek Tibor játékos volt, sem amikor szövetségi kapitány, mert nem szerette, ha kimegy a világversenyekre. Ettől még drukkolt, és drukk is volt benne. Mint meséli, a 2004-es athéni döntő idején az elődöntő és a döntő közötti két napban öt kilót fogyott. (Athénban a mieink pontveszteség nélkül nyerték a csoportot, majd 7–5-re verték az elődöntőben az oroszokat, majd kétszer is nagy hátrányból fordítva 8–7-re a döntőben Szerbia és Montenegrót).

A gyerekei szerinte örökölték apjuk elszántságát, a vízilabdázó fiának ráadásul "hasonló a karizmája, mint az apukájának".

Epres Panni arról is beszél az interjúban, hogy még mindig negyvenhat évesen is modellkedik, amit a közösségi médiának, az internetnek köszönhet.

Nyitókép: MTVA Fotó: Zih Zsolt