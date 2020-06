A Puskás Aréna is téma lesz az UEFA-nál

A Bajnokok Ligájából még négy nyolcaddöntő van hátra, valamint a negyeddöntőtől a teljes meccssor. Az UEFA elképzelése az, hogy egy helyszínen, várhatóan Lisszabonban, egymérkőzéses párharcokkal, egyenes kieséses rendszerben játsszák végig a tornát. Ez azt jelentené, hogy a negyeddöntőtől kezdve hét mérkőzést kell megtartani, nagyjából két hét alatt. A döntő tervezett időpontja augusztus 23.

Az Európa-ligával kapcsolatban hasonló az elképzelés, hozzátéve, hogy a negyeddöntőig még több (tíz…) mérkőzés van hátra. Ezt a sorozatot is lejátszanák augusztusban, mégpedig Kölnben és környékén.

A kiszivárgott hírekről szóló jelentések megállapítják: a Bajnokok Ligájában nincsen már versenyben portugál csapat,így a negyeddöntővel kezdődő minitornát abszolút semleges helyszínen rendezhetik meg. Ami az Európa-ligát illeti, ott még három német klub is versenyben van, közülük a Bayer Leverkusennek kitűnő, a Wolfsburgnak csekély, az Eintracht Frankfurtnak legfeljebb matematikai esélye van a továbbjutásra, a legjobb nyolc közé kerülésre.

Elképzelhető, hogy az európai szövetség – a Bajnokok Ligája és az Európa-liga menetrendjének meghatározása után – dönt a Szuperkupa dátumáról és helyszínéről is. Az eredeti kiírás szerint Portóban játszott volna a két csapat, de lehet, hogy a rendezési jog, miután a portugálok rendezik a BL-végjátékot, egy másik városra száll. A sajtóhírek szerint erre Budapest az esélyes. A Reuters már a dátumot is tudni véli: szeptember 24., csütörtök.

Az UEFA tárgyal majd a női Bajnokok Ligája befejezéséről is, ott a negyeddöntőnél tartanak a csapatok, megvan a párosítás is. Miután az egyik negyeddöntőt az Atlético Madrid és a tavalyi budapesti döntős FC Barcelona játssza, biztosan lesz spanyol klub az elődöntőben is.

Várhatóan szóba került a jövő évre halasztott Európa-bajnokság is. Sajtóhírek szerint nem zárható ki, hogy az eredetileg meghatározott 12 rendező város számát csökkentik.

