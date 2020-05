Gyurta Dániel egyszer csak belépett egy kórházba ezer darab szájmaszkkal

Gyurta Dániel olimpiai és világbajnok úszó a SzerszámKell.hu online barkácsáruház tulajdonosával, Nagy Gáborral összefogva 1,5 millió forint értékben adományozott szájmaszkot a Heim Pál Gyermekkórháznak.

"A világjárvány komoly kihívást jelent az orvosok és az ápolók számára, én pedig mindenképpen szerettem volna támogatni az ő munkájukat valamilyen formában. Gáborral régóta ismerjük egymást, és tudtam, hogy forgalmaznak szájmaszkokat is, így megkerestem őt, hogy tud-e segíteni a beszerzésben. Örülök, hogy nyitott volt rá" - árulta el Gyurta Dániel.

Nagy Gábor úgy véli, "ez a minimum, amit tehetünk ebben a járványhelyzetben", ezért azonnal támogatta az idol megkeresését. Reméli, ezzel a kezdeményezéssel példát mutathatnak azoknak a kereskedőknek, akik talpon tudtak maradni ebben a nehéz időben.

A maszkokat Dr. Nagy Anikó, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet főigazgató főorvosa vette át, egyben megköszönte példamutató helytállásukat, mellyel az egészségügyben dolgozó kollégák védelmét támogatják.

Végezetül Gyurta Dániel társa nevében is megköszönte az egészségügyisek és "minden áldozatos ember" munkáját, aki most is mindenkiért dolgozik a frontvonalban, az átlagosnál jóval nagyobb kockázatot vállalva.

Akciójuk nem áll meg, 5000 szájmaszkot visznek ki olyan helyekre, ahol ennek szükségét látják.

