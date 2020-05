Maszkban a Real Madrid és a Barcelona

A barcelonai játékosok első találkozóján Sergi Roberto volt az első. Ivan Rakitić viszont az első, aki távozott, s ez csak tovább erősítette a híreket, hogy helyrehozhatatlanul megromlott a kapcsolata a klub vezetőivel.

Néhány futballista, mint Arturo Vidal, Antoine Griezmann, Clement Lenglet, Riqui Puig és Rakitić is viselt maszkot, miként Lionel Messi és Luís Suárez is. Gerard Pique védőmaszk nélkül érkezett, nem kapkodta el, az utolsók között csatlakozott a többiekhez. Quique Setién edző a maszkon kívül orvosi kesztyűt is felvett. Akadt dolga a rendőrségnek is, mégpedig a túl lelkes fotósokkal szemben, annak érdekében, hogy mindenki betartsa a megfelelő társadalmi távolságot.

A spanyol klub közül a Valenciát, becenevén a Los Chét érintette a legmélyebben a járvány, az Atalanta elleni BL-mérkőzésen több játékos, illetve stábtag is megfertőződött. A klubnál ezért hatványozottan figyelnek az egészségügyi előírások betartására, természetesen minden játékost teszteltek. A játékosok saját autójukkal érkeztek, még a parkolón belül is biztonságos távolságot kellett tartani. Kötelező volt számukra a maszk és a kesztyű viselése.

A súlyosan sérült Ezequiel Garay kivételével minden futballista megjelent az első összetartáson.

A Real Madrid első csapatát Valdebebasban, az edzőközpontban tesztelték, mielőtt mozgott is a társaság. Karim Benzema bukkant fel először, de Nacho Fernandez, Rodrygo Goes, James Rodriguez, Gareth Bale, Marcelo és Dani Carvajal is a korán érkezők között volt. A Real Madrid is megkapta a La Liga szigorú előírásait, ezek maximális betartásával kezdődött a munka.

Nyitókép: Ivan Rakitic, a spanyol bajnok FC Barcelona horvát játékosa koronavírus-tesztelésre érkezik a klub Joan Gamper Sportközpontjába, Barcelonában 2020. május 6-án. A felkészülés újrakezdésének első fázisában a futballisták az egészségügyi ellenőrzés kedvező eredményei nyomán láthatnak hozzá az egyéni edzésekhez fizioterapeuták felügyelete mellett. (MTI/EPA-EFE/Alejandro Garcia)