Megjósolhatatlan a forgatókönyv Michelisz Norbert várható sporttörténelmi sikere előtt

Nagyon nehéz megjósolni, mi fog történni a hétvégén Michelisz Norbert magyar autóversenyzővel, még korábbi csapattársa, Wéber Gábor sem vállalkozna, hogy fogadjon arra, megtartja-e éllovas pozícióját a WTCR-sorozat malajziai szezonzárója után.

"Ha fogadni kéne, legfeljebb egy forintot tennék bármire is. Nem tudom kívülállóként nézni. Szoros barátságunk és korábbi csapattárs énem ilyenkor dolgozik bennem, és miközben nem tudok, mégis próbálok hatással lenni az eredményre. Biztosan ő is izgul" - fogalmazta meg érzéseit a várható sportténelmi siker előtt az InfoRádió Aréna című műsorában Wéber Gábor autóversenyző, Formula-1-es szakkommentátor, aki nagyjából, tudja, mit élhet most át Michelisz felesége, Johanna, vagy éppen a szülei, közeli barátai.

Úgy véli, a statisztika működik hosszú távon, de "egy versenyhétvége nem versenyhétvége", ezért nem következik abból semmi, hogy Michelisz Norbert most listavezető. Ráadásul a WTCR nagyon kiszámíthatatlan sorozat.

"Ha mindenkinek átlagos hétvégéje lesz, akkor Norbi nyer, ha kimagasló hétvégéje van, akkor pláne,

ha pocsék, akkor pedig biztosan nem. Úgy kell nekimenni, mintha semmi nem történne most, csak egy egyszerű futam lenne, nyilván ez a legnehezebb" - világított rá a pszchikai összetevőre.

Mivel a sorozatban úgynevezett "büntetősúlyokról" döntöttek, így a "piszok jó" argentin Esteban Guerrieri előtt nagy esély nyílt, de Wéber Gábor azt mondja, Michelisz Norbert nagy ellenfele a francia Yvan Muller lesz, és a magyar versenyző is biztosan rá jobban figyel majd.

A Wéber Gáborral készült teljes interjút alább megtekinthetik, meghallgathatják.

Nyitókép: Czeglédi Zsolt