Kinevezte új edzőjét a Manchester United

A norvég edző a kedden menesztett José Mourinho helyét veszi át a bajnokságban hatodik helyen álló együttesnél. Megbizatása a szezon végéig szól.

Segítői között van Mike Phelan, aki Sir Alex Ferguson másodedzője is volt, míg Michael Carrick és Kieran McKenna is a csapat mellett marad, ők Mourinho stábjában is benne voltak.

Solskjaer korábban 11 évig volt a United játékosa, ő szerezte a győztes gólt az 1999-es BL-döntőben.

Első meccse a United menedzsereként szombaton a Cardiff elleni bajnoki lesz - korábban nyolc hónapig éppen a walesi csapat edzője volt, ám 2014-ben kiestek vele a Premier League-ből.

Nyitókép: MTI/EPA/Svein Ove Ekornesvaag