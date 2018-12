Jose Mourinhót menesztette a Manchester United

Hivatalos közleményt adott ki a Manchester United, amelyben ez áll: "A klub köszöni Josénak a Manchester Unitednél töltött ideje alatt végzett munkát, és sok sikert kíván neki a jövőben."

A szezon végéig ideiglenes menedzser vezeti majd a csapatot, az új szakvezetőt majd csak jövő nyárra választja ki a klub. A Sky Sports szerint a szezon végéig Michael Carrick veszi át a csapat irányítását.

Manchester United has announced that Jose Mourinho has left the Club.



We would like to thank him for his work during his time at Manchester United and wish him success in the future. #MUFC