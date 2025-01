A balti térség államai fokozott készültségben vannak az ukrajnai háború kezdte óta történt hasonló incidensek sorozata miatt, amelyek során távközlési, elektromos, illetve gázvezetékek szenvedtek károkat a tenger alatt. A NATO közölte, hogy a történtek nyomán fokozza katonai jelenlétét a régióban.

A finn hatóságok szabotázs gyanúja miatt feltartóztatták a Cook-szigetek zászlaja alatt hajózó, de az EU szerint Oroszország úgynevezett árnyékflottájához tartozó Eagle S nevű tankert, amely horgonyával okozhatta a károkat az Estlink 2 finn-észt villamosvezetéken, és négy másik távközlési kábelen. A hajó jelenleg Porvoo finnországi kikötőjében horgonyoz, ahol tüzetesen átvizsgálják, gyanúsítottként számon tartott legénységének nyolc tagját pedig kikérdezik a helyi hatóságok.

