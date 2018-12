A Mourinho-sztori: így döntötte le saját szobrát

Amikor az idény korábbi részében a rivális angol csapatok szurkolói „megtalálták” José Mourinhót, ő válaszként felemelte három ujját, jelezve, hogy három bajnoki címet nyert a Premier League-ben. Aztán amikor erről a kérdésről faggatták, szerette hozzátenni: az élvonal összes többi hivatalban lévő menedzsere kettőt számlál. Együttvéve.

Mindez jelzi, hogy az angol futball történetének egyik legsikeresebb külföldi (talán pontosabb úgy: nem brit) edzőjéről van szó,

1888 óta mindössze két, a kontinensről érkezett edző nyert három angol bajnoki címet, ő és Arsène Wenger.

A francia „Professzor” a nyáron búcsúzott, most Mourinhót is elküldték, talán soha nem fog már Angliában sztárklubnál dolgozni – alkalmasint lezárult egy korszak ezzel a Premier League-ben.

Ugyanakkor most a kérdés talán nem az, hogy mit veszít az angol futball Mourinho távolról sem önkéntes távozásával, hanem hogy hogyan rombolta le a portugál az elmúlt időszakban a saját „szobrát”.

2016 nyarán sztáredzőként érkezett Manchesterbe, nagyon sokan megjegyezték róla, hogy hajdanán Sir Alex is benne látta a legrátermettebb utódát. A United előtti utolsó két állomáshelyén, a Real Madridnál és a Chelsea-nél is akadtak nagy vitái, soha nem próbált meg csiszolni érdességéből, de Spanyolországban és aztán Londonban is nyert egy-egy bajnoki címet. Egy olyan titulust, amelyről Sir Alex távozása óta csak álmodoznak a Manchester United hívei.

A Man Uniteddel a Premier League-et megnyerni – erre nem volt Mourinhónak esélye.

A 2016–2017-es idényt a hatodik helyen zárta, csak azért indulhatott a következő idényben a Bajnokok Ligájában, mert megnyerte az Európa Ligát. Mindazonáltal a nemzetközi siker, amely mellé társult még egy Ligakupa-győzelem is, valamelyest elfogadhatóvá tette az idény eredménysorát. A 2017–2018-as évadban a második helyen végzett a United, de 19 ponttal a rajt-cél-győzelmet arató városi rivális City mögött.

José Mourinho szinte mindvégig hadban állt mindenkivel az Old Traffordon.

A szurkolók nem fogadták el azt a látványos elemeket szinte teljesen nélkülöző, a biztonságra törekvő harcmodort, amely a csapatot jellemezte.

(Mindkét teljes idényében a második legkevesebb gólt kapta a csapata.) Meg tudta szerezni az érkezése előtti utolsó Premier League leggólerősebb két külföldi játékosát, Romelu Lukakut és Alexis Sánchezt, de egyik sem váltotta be a reményeket. De ami a személyi kérdéseket illeti, alkalmasint a Pogba-ügybe tört bele végül a bicskája. A francia világbajnok mellőzését nem nyelték le a tulajdonosok. (Mindazonáltal Pogba a Premier League mostani idényében az ötödik legtöbbet játszó MU-játékos.) Vélhetően a menesztés időzítésében szerepe van annak, hogy Paul Pogba csak a kispadon üldögélve lehetett részese a Liverpool elleni, vasárnapi vereségnek.

A mostani bajnoki szezon első 17 mérkőzésén a Manchester United 26 pontot szerzett, ez a leggyengébb teljesítménye a Premier League történetében. Tizenegy pontnyira van a csapat a még a BL-indulást jelentő negyedik helytől, sőt – ami különösen sokkoló – közelebb áll pontszámban a kiesőhelyhez, mint a listavezető Liverpoolhoz.

José Mourinho éppen tizenöt éve, 2003-ban, a Buzsáky Ákost is soraiban tudó FC Portóval érte el első nagy sikereit, megnyerve a portugál bajnokságot és az UEFA Kupát. Azóta (az országos szuperkupa-győzelmeket nem beszámítva) az FC Portóval öt, a Chelsea-vel hét, az Interrel négy, a Real Madriddal két, a Manchester Uniteddel ugyancsak két címet nyert. Ez húsz titulus, minden országban, amelyben dolgozott, nyert bajnoki címet és kupát is.

De hogy a húszból lesz-e huszonegy, lesz-e neki újabb „nyerő szám”, egyelőre erősen kétséges.

Angol lapértesülések szerint elképzelhető a korábbi játékos, Michael Carrick beugrása, sőt Carlos Queiroz visszatérése is, de sokkal valószínűbb, hogy a játékos-pályafutását 2001 és 2003 között az Old Traffordon befejező egykori világ- és Európa-bajnok védő, Laurent Blanc irányítja majd a csapatot a szezon végéig. Ed Woodward ügyvezető alelnök állítólag szeretné megszerezni a Tottenhamtől (a Real Madrid által is kiszemelt) Mauricio Pochettinót, de ez a bajnoki szezon közben lehetetlen.

Az esélyesek a fogadóirodák szerint A fogadóirodák szerint Mauricio Pochettino, a Tottenham Hotspur vezetőedzője a legesélyesebb José Mourinho kedden megürült helyére a Manchester United labdarúgócsapatánál. A 46 esztendős argentin tréner érkezése háromszoros pénzt érne. Őt követi az esélyesek sorában Zinédine Zidane, a jelenleg csapat nélküli francia szakvezető nyári távozásáig sorozatban háromszor vezette Bajnokok Ligája-diadalra a Real Madridot. A fogadók a befektetett összegük ötszörösét kapják meg, amennyiben a szintén 46 éves Zidane lesz a vezér az Old Traffordon.



Michael Carrick véglegesítése 11-szeres pénzt fizetne.



Az AS Monaco korábbi edzője, a portugál Leonardo Jardim tízszeres, a Chelsea-t korábban irányító olasz Antonio Conte 13-szoros, míg az Arsenal korábbi legendás trénere, a francia Arsene Wenger 21-szeres összeget érne.

Nyitókép: MTI/EPA/Salvatore Di Nolfi