Újabb tiltások és növekedést támogató intézkedéscsomag is jön ősszel - a nap hírei

Új, növekedést támogató gazdaságpolitikai intézkedéscsomag jön szeptember közepén - jelentette be a miniszterelnök. Orbán Viktor a Kossuth Rádióban sikeresnek nevezte a gazdaságvédelmi programokat, most azonban a növekedés beindítása a cél. A kormányfő arról is beszélt, hogy továbbra is a koronavírus-fertőzés behurcolása jelenti a legnagyobb veszélyt az országra, aki szerint ezért lesz szükség újabb tiltó intézkedésekre. Azt mondta: déli irányba senki ne tervezzen nyaralást szeptember 1-je után.

Újabb 52 embernél mutatták ki az új koronavírust Magyarországon, az aktív fertőzöttek száma 806-ra nőtt. Elhunyt két idős, krónikus beteg, ezzel a halálos áldozatok száma 611-re emelkedett. 58 koronavírusos beteget ápolnak kórházban. A járvány kezdete óta 5.098 embernél igazolták a fertőzést.

Már csaknem 22 millió 700 ezer ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban. Egy nap alatt 267 ezernél is több új fertőzöttet találtak. A halálos áldozatok száma megközelíti a 800 ezret, miközben több mint 14 és fél millióan meggyógyultak. A betegség továbbra is az Egyesült Államokat sújtja leginkább.

Az új típusú koronavírus új variánsát fedezték fel szingapúri kutatók, ez az eddigieknél enyhébb tüneteket okoz, emiatt a gyógyulási esélyek is jobbak. A Reuters által idézett szakemberek szerint a felfedezésnek hatása lesz a vakcina- és gyógyszerfejlesztésre is.

Fehéroroszországban panaszt tett a külföldre menekült elnökjelölt a választási bizottság ellen, amiért a testület véglegesítette az augusztus 9-i voksolás eredményét. Szvjatlana Cihanouszkaja álláspontja szerint a választást a hatalom elcsalta a hivatalban lévő elnök javára. Aljakszandr Lukasenka közben kijelentette: nem hajlandó tárgyalni az ellenzéki koordinációs tanáccsal, amelynek célja, hogy tárgyaljon a hatalom átadásáról. A belarusz hatóságok eljárást indítottak a testület ellen.

Oroszországban engedélyezték Alekszej Navalnij Németországba szállítását az omszki kórház orvosai. A kómába esett ellenzéki politikust Berlinben fogják kezelni. Alekszej Navalnij csütörtökön lett rosszul egy Moszkvába tartó repülőgépen. Munkatársai szerint megmérgezték.

Nem tapasztalt előrelépést a Brexit utáni kapcsolatokról szóló egyeztetésen az unió főtárgyalója. Michel Barnier szerint London semmilyen hajlandóságot nem mutat arra, hogy az unió számára alapvető fontosságú kérdésekben előrehaladjon. A brit főtárgyaló ugyanakkor Brüsszelt hibáztatta a tárgyalások eredménytelenségéért.

Az Egyesült Államokban elfogadta a Demokrata Párti elnökjelöltséget Joe Biden. A volt alelnök pártja konvenciójának záróbeszédében azt mondta Donald Trump bajba sodorta Amerikát, amelyet a koronavírus-járvány, a gazdaság visszaesés, a demokrácia hiánya és a klímaválság is fenyeget.

Törökországban újabb isztambuli múzeumot nyilvánított mecsetté az államfő. Recep Tayyip Erdogan döntése alapján az eredetileg bizánci templomként működő Kariye múzeum üzemeltetését a vallásügyi hivatal vette át. A török vezetés a keresztény világ tiltakozása közepette júliusban mecsetté nyilvánította a Hagia Sophia székesegyházat.

Napokon belül kampányt indít a kormány a magyar termékek népszerűsítésére. Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára hangsúlyozta: a magyar áruk választása a munkahelyeket védi.

Több mint százezer aláírás gyűlt össze az MSZP népszavazási kezdeményezéséhez. Kunhalmi Ágnes szocialista országgyűlési képviselő megismételte: pártja célja megvédeni a Balatont és a természetes tavakat, és hogy ne lehessen korlátlanul beépíteni a szabadstrandokat. Úgy vélte: a Fideszhez közelálló körök érdekeltek a balatoni beruházásokban.

Az LMP szerint a kormány turisztikai fejlesztései nem a magyar turisták igényeire épülnek, hanem a globális érdekeket szolgálják. Kendernay János társelnök kijelentette: minden magyar embernek lehetővé kellene tenni, hogy évente két hetet belföldön nyaralhasson. Kifogásolta, hogy egyre több Balaton melletti ingatlan kerül kormány-közeli vállalkozók tulajdonába.

Augusztus vége után is lehet online módon nyelvvizsgázni. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium közleménye szerint a járványügyi veszélyhelyzet idején bevezetett lehetőség népszerűnek bizonyult, májustól augusztus közepéig mintegy hétezer online nyelvvizsgát tettek, csaknem ötezret sikeresen.