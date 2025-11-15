Hogyan ne aludjunk bele a meseolvasásba? Mikó István segít bárkinek

A mese és a meseolvasás kiemelt jelentőségű mindenki életében, még akkor is, ha ezt észre sem veszi az a gyerek, akinek meséket olvasnak – aki utána saját maga is olvas, az élet minden területén jobban teljesít. Sok esetben gyógyító hatású is tud lenni egy mese, egy esti összebújás, ami a kötődést is támogatja.

Hogy mennyire fontos a mese, azt a Libri egy kiterjedt kampánnyal próbálja közelebb vinni az emberekhez.

„Van, hogy egészségügyi intézményekkel működünk együtt, mert szeretnénk bemutatni azt is, hogy a meséknek gyógyító erejük van, de természetesen a kampánynak van olyan része is, ahol egyszerűen csak arról beszélünk, hogy milyen történeteket hogyan érdemes elolvasni és utána megbeszélni a gyerekekkel” – mutatott rá az InfoRádióban Ludvig Orsolya, a Libri marketing- és kommunikációs igazgatója.

A Libriben minden hónapban ajánlanak egy „hónap könyvét”, amit pszichológus, pedagógus, drámapedagógus segítségével választanak ki, és ehhez egy kis munkafüzetet is készítenek, amely online elérhető, és segíti, hogy azt az adott témát – ami mindig a gyerekek életét picit nehezítő vagy kihívásokat tartogató terület – hogyan beszéljék meg, dolgozzák fel.

A meseolvasásnál az is fontos, hogyan adja elő úgymond a szülő a kis történeteket, ebben is segít a könyvkereskedő egy új kezdeményezéssel, amit Meseakadémiának neveztek el: ennek az első eseménye november 21-én lesz délután, még várják a jelentkezéseket, részletek itt. Lényege, hogy egy ismert színművész, Micimackó és a főkukac hangja, Mikó István segítségével olyan tippeket kapnak a szülők, nagyszülők, amelyek segítségével jobban le tudják kötni a gyerekek figyelmét, élvezetesebbé tudják tenni a gyerekek és a maguk számára is a mesélést.

„Mikó István beszédtechnikai tippeket fog adni, karakterépítés-tippeket, illetve improvizációs gyakorlatokat tart. Aki ezt a workshopot elvégzi, a végén még diplomát is kap, és elmondhatja az unokájának vagy a gyerekének, hogy ő bizony diplomás meseolvasó” – ecsetelte Ludvig Orsolya.