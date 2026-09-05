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Nyitókép: Pexels.com

Rémisztő fordulat a légibemutatón: a tömeg előtt zuhant le a vadászgép – videók

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Lezuhant egy F–4 Phantom vadászbombázó szombaton Görögországban az Athén melletti Tanagra repülőtérnél egy légibemutatón.

A görög légierő egy tisztségviselője elmondta: a két pilóta sorsa egyelőre tisztázatlan, a mentés folyamatban van.

A helyszínen készült videofelvételen fekete füst látható pár száz méterre a légibemutatót figyelemmel követő tömegtől.

Nem tudni, hogy a nézők közül megsérült-e valaki, a helyszínen hangosbemondókon kérik az embereket, hogy távozzanak a területről – közölte az ERT görög televízió.

(Nyitóképünk illusztráció.)

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Kezdőlap    Külföld    Rémisztő fordulat a légibemutatón: a tömeg előtt zuhant le a vadászgép – videók

görögország

légibemutató

vadászbombázó

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VIDEÓ
Miért kell egy jó meteorológus az olimpiai sikerhez? Vadnai Jonatán, Inforádió, Aréna
Hőhullámok és rekordaszály: mi vár még ránk? Kis Anna és Szabó Péter, Inforádió, Aréna
GDP, forint, euró: mi az igazi kockázat? Nyeste Orsolya és Madár István, Inforádió, Aréna
 
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ARÉNA
2026.09.07. hétfő, 18:00
Prőhle Gergely
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programigazgatója
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India a világ egyik legnagyobb légierejével rendelkezik, ugyanakkor mindez komoly kihívás elé állítja az atomhatalmat. A rendkívül sokszínű és jelentős mértékben elavult flotta meghatározó részét le kellene cserélni, ráadásul jelen esetben a saját fejlesztésű technológiára csak kis mértékben támaszkodhatnak, a helyi hadiipar elmaradott a globális elithez képest. Újdelhi ezért folyamatosan keresi azokat a lehetőségeket, hogy tartsa a lépést a szomszédos riválisokkal, főképp most, hogy hamarosan már Kína mellett Pakisztán is ötödik generációs vadászgépekkel fog rendelkezni.

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