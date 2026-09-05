Rémisztő fordulat a légibemutatón: a tömeg előtt zuhant le a vadászgép – videók

A görög légierő egy tisztségviselője elmondta: a két pilóta sorsa egyelőre tisztázatlan, a mentés folyamatban van.
A helyszínen készült videofelvételen fekete füst látható pár száz méterre a légibemutatót figyelemmel követő tömegtől.
WATCH : A Hellenic Air Force F-4 Phantom crashed during an airshow in Tanagra, Greece, minutes after its demonstration flight.— Inside the conflict (@InsidConflict) September 5, 2026
Video footage shows a large plume of black smoke rising from the crash site in front of spectators. pic.twitter.com/OX3d75NFQb
Nem tudni, hogy a nézők közül megsérült-e valaki, a helyszínen hangosbemondókon kérik az embereket, hogy távozzanak a területről – közölte az ERT görög televízió.
(Nyitóképünk illusztráció.)