Bűnösnek vallotta magát a neonáci szektavezér, aki gyerekeket akart megmérgezni

Bűnösnek vallotta magát egy amerikai bíróságon egy grúziai neonáci vezető, aki zsidók és más kisebbségek elleni támadásokra akart rávenni másokat, és egy terve szerint mérgezett cukorkákat osztogattak volna zsidó gyerekeknek – írja az NBC News és más amerikai lapok híradásai nyomán a Telex.

A mindössze 22 éves Michail Chkhikvishvili neve korábban már két tömegtámadás kapcsán is előkerült. Az orosz és ukrán Maniac Murder Cult (Őrült Gyilkos Szekta) nevű szervezet vezetője, akit Mészáros Parancsnok néven is ismernek, egy brooklyni bíróságon vallotta bűnösnek magát több bűncselekményben, köztük gyűlölet-bűncselekményre való felbujtásban, valamint bombakészítési útmutatók terjesztésében.

A férfit akár 40 évre is elítélhetik, de az ügyészség jelezte, hogy valószínűleg 18 évnyi szabadságvesztést fognak kiszabni rá.

A vád szerint Michail Chkhikvishvili részt vett egy olyan kézikönyv elkészítésében és terjesztésében, ami tömeggyilkosságra buzdította az olvasókat, sőt útmutatást is adott hozzá. Tavaly augusztusban egy török mecset előtt öt embert megkéselő férfi, 2025 januárjában pedig egy amerikai középiskolában lövöldöző 17 éves diák, aki egy embert megölt, egy másikat pedig megsebesített, utalt arra, hogy a szektavezér szervezete és kézikönyve adta az ihletet a támadás végrehajtására.

Az amerikai ügyészség szerint a férfi egy fedésben dolgozó FBI-ügynököt próbált meg rávenni arra, hogy New York városában hajtson végre tömeggyilkosságot kisebbségek és zsidók ellen. Egy terve szerint szilveszterkor a Télapónak öltözve kellett volna mérgezett cukorkákat osztogatni zsidó gyerekeknek.