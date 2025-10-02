ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. október 2. csütörtök
Nyitókép: Pixabay

Összeütközött két gép a repülőtéren, sérült is van

Infostart

A New York-i LaGuardia repülőtéren ütközött össze két Delta Air Lines repülőgép szerda este, egy légiutas-kísérő sérült meg könnyebben.

Két lassan guruló regionális repülőgép ütközött össze szerda este 9 óra körül: az induló gép szárnya hozzáért egy érkező gép rörzséhez – írja a Portfolio a Business Insider cikke alapján. A Delta közölte: egy utas sem sérült meg, csupán egy légiutas-kísérő szenvedett kisebb sérülést, amit a helyszínen elláttak a mentők. Az egyik repülőgép szárnya is megsérült.

Mindkét gépet a Delta leányvállalata, az Endeavor Air üzemeltette. A Virginiába tartó járaton 28, míg a másik gépen 57 utas tartózkodott.

Az utasokat busszal szállították vissza a terminálba, ahol ételt és italt kaptak. A légitársaság szállodai elhelyezést, étkezést és másnapi átfoglalást biztosított számukra.

A Delta közölte: teljes mértékben együttműködik a hatóságokkal az eset kivizsgálásában.

Külföld    Összeütközött két gép a repülőtéren, sérült is van

