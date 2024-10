Történelmi napon látogatna Moszkvába Robert Fico

"Nagyon boldog leszek. Megtiszteltetésnek tartom, hogy részt vehetek a második világháború és mindenekelőtt a fasizmus feletti győzelem 80. évfordulóján, ez az én személyes kötelességem"

- írja a Robert Ficóval készült interjú alapján a Portfolio. Hozzáteszik, a kissé váratlan kijelentések mellé a szlovák kormányfő azt is megjegyezte, tiszteleg a szovjet katonák és a Vörös Hadsereg előtt.

???? Slovak Prime Minister Robert Fico expressed his intention to attend the Victory Parade in Moscow on May 9. He shared his desire during an interview on the program '60 Minutes' aired on the channel 'Rossiya-1.' pic.twitter.com/7M6zGB8Pm3