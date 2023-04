Ukrajna elismerte a Wagner-zászlót a bahmuti városházán

A szóvivő elismerte, hogy Jevgenyij Prigozsin, a Wagner-csoport alapítója valószínűleg járt Bahmutban.

"Zászlókat tűz ki olyan épületekre, amelyek fizikailag régóta nem léteznek, mint például közlése szerint a városházára, amely egyszerűen megsemmisült" - fogalmazott Cserevatij. Hangsúlyozta, hogy továbbra is Bahmut áll az orosz hadsereg - elsősorban a Wagner-csoport - támadásainak középpontjában.

"Csak az elmúlt 24 órában 32 ellenséges támadás és 26 összecsapás történt magában Bahmutban és a város környékén" - emelte ki. Kifejtette, hogy 238 alkalommal nyitottak tüzet az orosz erők az ukrán katonák állásaira ágyúkkal és rakétatüzérségi eszközökkel. Eközben 91 orosz katona vesztette életét, 119-en sérültek meg a harcokban, megsemmisült egy orosz harckocsi, egy Grad rakéta-sorozatvető és három lőszerraktár - tette hozzá.

Prigozsin hétfőn kijelentette, hogy az orosz erők "jogi értelemben" elfoglalták Bahmutot. Egyúttal elismerte, hogy a város nyugati részében maradtak ukrán csapatok - emlékeztetett az Ukrajinszka Pravda hírportál.

???? Footage of the night hoisting of the Russian flag on the administration building in Artyomovsk



A bonus is the story of the head of Wagner PMC Yevgeny Prigozhin about a night walk along Bakhmut and a meeting with Zelensky. pic.twitter.com/3WPHUgKTLb — Тоби айоделе -Tboy?? ?? (@TobiAyodele) April 2, 2023