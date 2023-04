Itt a végleges döntés: menesztették a leggyűlöltebb orosz tábornokot

"Egy őrült idióta volt" – így jellemezték Muradov tábornokot az alárendeltjei. Azt pedig, hogy rászolgált erre, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy több elit egységet is a biztos halálba küldött Ukrajnában. Aknamezőkre vagy az ellenséges tüzérségi tűzbe hajszolta az embereit a Vuhledár birtoklásáért folytatott csatákban – közölte a The Moscow Times című újság névtelenségbe burkolózó katonai forrásokra hivatkozva.

Egyikük a Keleti Katonai Körzet magas rangú tisztje, a másik pedig az orosz fegyveres erők vezérkarában szolgál. Mint mondták, a vezérezredest mindössze hét hónappal a kinevezése után váltották le az ukrajnai haderő egyik parancsnoki posztjáról és ugyancsak menesztették a Keleti Katonai Körzet éléről. Muradovot azért távolították el, mert az általa vezetett orosz csapatok nem tudták elfoglalni a kelet-ukrajnai Vuhledar városát.

A stratégiailag fontos bányászváros elleni januári és februári támadások súlyos veszteségeket okoztak az orosz haderőnek. Az egyik hírhedt incidensben az ukránok több tucat orosz harckocsit lőttek ki, miután az aknamentesítő felszerelés hiányában Muradov azt parancsolta páncélosainak, hogy egyetlen oszlopban támadjanak.

#Vuhledar (RU: #Ugledar) has become one big graveyard for #Russia - troops and equipment.



I cannot verify these are recent hits, but the #Volnova Council publishes shots of wrecked tanks after "the work of the 74th separate reconnaissance battalion in the Volnovasky district." pic.twitter.com/vLZ2YVYaTP — Tim White (@TWMCLtd) April 2, 2023