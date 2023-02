Ragasztóval javították meg az atom-tengeralattjárót

Egy Trident atom-tengeralattjáró munkásai állítólag ragasztóval rögzítették a hajó reaktorkamrájában lévő törött csavarokat: az ügyben sürgős vizsgálatot indított a brit királyi haditengerészet.

Elsőként a The Sun számolt be arról, hogy az HMS Vanguard fedélzetén lévő hűtőcsöveken végzett hibás javításokat megtalálták, miután az egyik csavar egy ellenőrzés során leesett. Eredetileg azért váltak le a csavarfejek, mert túlhúzták azokat, a munkások azonban csere helyett gyorsjavítás mellett döntöttek, és visszaragasztották a fejeket – írja a The Guardian.

A javítást vezető alvállalkozó mérnökei az eset után eljárási hibát jelentettek, de arról nem számoltak be, milyen módszerrel oldották meg azt.

"Ez szégyen. Nem lehet spórolni, ha atomtechnikáról van szó, a szabványok szabványok, amelyeket nem lehet megszegni"

– fogalmazott egy haditengerészeti forrás.

A hibára a védelmi minisztérium szerint még a szárazdokkban bukkantak. A ragasztott csavarok az atomreaktor hűtőcsöveinek szigetelését tartották a helyén, és akkor találták meg őket, amikor a munkások először akarták beindítani a reaktort – jelentette a The Sun. Elkezdték keresni a felelősöket az ügyben.

A munkát a Babcock végezte: a cég a védelmi minisztérium második legnagyobb alvállalkozója,

több milliárd fontos szerződéssel rendelkezik

a haditengerészet Astute és Vanguard tengeralattjáró-flottájának karbantartására. A vállalat szóvivője szerint a hibát saját maguk fedezték fel, és annak nem volt működési vagy biztonsági kockázata. Az atom-tengeralattjárókkal kapcsolatban korábban is felmerültek aggályok, mivel öt hónapos, rekord időtartamra telepítették a tengerre.

Az HMS Vanguard egyike annak a négy atom-tengeralattjárónak, amely az Egyesült Királyság folyamatos tengeri elrettentő erejének részét képezi. A hajók mindig járőröznek, és készen állnak arra a valószínűtlen esetre, ha Nagy-Britanniát nukleáris támadás érné.

Nyitókép: CPOA(Phot) Tam McDonald/Defence Imaginery