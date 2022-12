Közvéleménykutatás: előretörtek a nacionalisták Romániában

Az Inscop közvélemény-kutató intézet adatai szerint továbbra is a kormánykoalícióban részt vevő Szociáldemokrata Pártra (PSD) adnák legtöbben szavazatukat, ha most rendeznének parlamenti választásokat, de támogatottsága egy hónap alatt csaknem 3,5 százalékponttal 31,5 százalékra csökkent. Több mint fél százalékpontot veszített népszerűségéből a nagykoalíció másik pártja, a jobboldali Klaus Iohannis államfőt támogató Nemzeti Liberális Párt (PNL) is, amelyet 20,2 százalékon mértek.

Az ellenzéki, nacionalista AUR-ra most a megkérdezettek 18,1 százaléka szavazna, ami két százalékpontos erősödést jelent november óta. Az internetnemzedék rendszerkritikus pártjaként alakult, szintén ellenzéki centrista Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) néhány tizedet rontva jelenleg 10,9 százalékos szavazatarányra számíthat.

A bukaresti nagykoalícióban szintén részt vevő, a romániai magyar közösség 6 százalékos részaránya körüli választási eredményt rendszeresen elérő Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) támogatottságára a felmérést ismertető cikk nem tér ki.

A 2020-as decemberi parlamenti választásokon elért eredményekhez képest a választási ciklus félidejénél készült felmérés a PSD esetében 2,5 százalékpontos javulást, a PNL és az USR esetében 5-5 százalékpontos visszaesést mutat, míg az AUR 9 százalékpontos növekedése a választási eredménye megduplázását jelenti.

Remus Stefureac, az Inscop igazgatója rámutatott: a választások óta eltelt két évben a közvélemény-kutatások valamennyi román parlamenti párt esetében hullámzó támogatottságot mutattak, amit az egymást érő, gyakran egymásra tevődő válságoknak tulajdonít.

Az AUR egy évvel ezelőtt a teljes téli időszakban, majd idén szeptemberben is megelőzte a PNL-t és Románia második legnépszerűbb pártjává lépett elő.

A szakértő szerint 2023 és 2024 politikai tendenciái egyelőre megjósolhatatlanok, de Stefureac úgy vélte: a választók inkább a felelősségteljes, komoly munkát fogják értékelni a demagógiával és populizmussal szemben.

