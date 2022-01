Székelyföldi segélykiáltás: akadálytalanul terjed az omikron a gyerekek között

Romániában két hét alatt megszázszorozódott az omikronnal fertőzöttek száma, és meredeken emelkedik a kórházi kezelésre szoruló covidos gyermekeké is. Tar Gyöngyi tisztifőorvos, a Hargita megyei Népegészségügyi Igazgatóság vezetője az InfoRádióban elmondta, valóban domináns már az omikron variáns, 80 százalékban uralkodóvá vált, de ez a kórházakra nézve kevésbé jelent nyomást.

"Romániában minden iskolában megkezdődött a második félév, de az omikron valóban gyorsította a terjedést, megtelt a gyermekosztály is. Megyénkben intenzív terápián még nincs gyermek, de volt már egy-két olyan eset, hogy ezt mérlegelni kellett, valószínű, hogy rövid időn belül ez is bekövetkezik, elég aggasztó a helyzet" – mutatott rá.

Tisztázta azt is, hogy a jelenléti oktatást a kórházi Covid-ágyak telítettségéhez kötötték, ez az intézkedés pedig elég nagy szabadságot biztosít.

"Mivel általában enyhébb esetekről van szó és megyei átlaggal kell számolnunk, ez bizonyos helységekben, vidéki közösségekben problémát fog jelenteni;

bizonyos helyeken nyitva fognak maradni az iskolák akkor is, ha a fertőzöttségi ráta az adott helyen nagyon magas értékeket ér el."

Egy kutatást is kommentált, mely szerint a székelyföldi magyarok oltásszkeptikusabbnak tűnnek az átlagnál.

"Ahol erre rálátásunk van, mert ismerjük az iskolázottságot, azt lehet mondani, az iskolázatlanabb, kevésbé művelt emberek kételkednek az oltás hatékonyságában. Ezt minden módon próbáltuk ellensúlyozni, olyan tájékoztatási kampányt próbáltunk magyar nyelven is terjeszteni, amely hathat, de nem igazán van sikere.

Az interneten terjedő álhírekkel nagyon nehéz felvenni a versenyt,

és ezek veszélyeztetik a nemsokára induló, a kisgyermekeket érintő oltási kampányt is. A nagyobb gyermekek átoltottsága is igen gyenge, épp azért, mert a szüleiknél is roppant gyenge az átoltottság."

