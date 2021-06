Még a tél előtt jöhet a harmadik oltás a briteknél

A következő tél is nagy megterhelést jelenthet majd a brit egészségügyi ellátórendszerre annak ellenére, hogy az immunizációs program nagy siker az országban – mondta pénteken Chris Whitty tisztifőorvos.

Nagy-Britanniában már 42 millió ember kapott legalább egy adag oltást – ez a felnőtt populáció 80 százalékát jelenti – és 30 millióan vannak azok, akik teljes körű immunizáción estek már át. Whitty szerint a delta variáns okozta jelenlegi hullám után sem nyugodhatnak majd meg a britek teljesen, télen ugyanis számíthatnak egy újabb hullámra – írja a CNBC.

"A koronavírus nem most lepett meg minket utoljára, és várható még több variáns megjelenése is" – fogalmazott Whitty. Hozzátette:

öt évet kell várnunk majd azokra az oltásokra, amelyek a magas szintű védelmet variánsok széles köre ellen is tudják majd biztosítani.

Addig viszont emlékeztető oltásokra lesz szükség.

Nagy-Britanniában a fertőzések szinte 100 százalékát a delta okozza jelenleg, az esetszámok a fiatalok és az oltatlanok körében emelkednek. Azt remélik, az oltási program folytatása őket is jobban védi majd. Kutatások szerint két adag a Pfizer és az AstraZeneca oltásából is nagyon hatékonyan előzi meg a kórházi kezelés szükségességét a deltával megfertőződöttek esetében is.

Az országban zajlanak a második ismétlő oltásokkal kapcsolatos tudományos kutatások, egyes jelentések szerint még tél előtt el is kezdek a beadásukat.

A delta variánst először Indiában fedezték fel, jelenlegi ismereteink szerint mintegy 60 százalékkal fertőzőbb az alfa variánsnál is, nagyobb eséllyel okoz olyan súlyosságú betegséget, amely kórházi kezelést igényel, és a tünetei is lehetnek erőteljesebbek. Amerikában a friss fertőzések 10 százalékáért tehető felelőssé, Nagy-Britanniában pedig már szinte minden új megbetegedést ez okoz, a helyben felismert alfától ezzel teljes mértékben átvette a domináns törzs szerepét. Az USA-ban is arra számítanak, hogy hamarosan domináns törzzsé válik ez a mutáns, amely a WHO jelenlegi adatai szerint mintegy 80 országban van jelen. Nagy-Britanniában az eredetileg június 21-re tervezett nyitást is elhalasztották, várhatóan négy héttel később szabadulhat fel az ország a korlátozások alól.

Nyitókép: MTI/EPA/Andy Rain