Támad a brit vírus - a holland kormány is kijárási tilalmat akar

Súlyosbodik a járványhelyzet Hollandiában, amivel szembesülve a hágai kormány további szigorításokat kezdeményezett. Így az eddigi kettő helyett ezután csak egy személy látogatását engedélyezik családonként, a temetéseken pedig az eddig megengedett 100 fős részvételt mostantól 25 főben maximálják.

Szigorítják a beutazási tilalmat is, így nem engedélyezik repülők érkezését Nagy-Britanniából, Dél-Afrikából és a teljes dél-Amerikai kontinensről. De még az engedélyezett országokból érkezők esetében is, a már eddig is megkövetelt 72 óránál nem régebbi covid-teszt mellett, érkezéskor át kell majd esni egy gyors antigén teszten is.

Mindezt a Covid-19 brit variánsának a robbanásszerű terjedésére válaszul határozták el. Bár a hónap harmadik hetében valamelyest csökkent az alapvírusban megbetegedők száma,

ugrásszerűen megnőtt a SARS-CoV-2 variáns: holland hatósági jelentések szerint az újonnan megbetegedettek 10 százaléka már ezt kapta el.

A minderre válaszul elhatározott leglátványosabb intézkedés azonban a Hollandiában eddig nem alkalmazott kijárási tilalom bevezetése lehet. Ez ügyben azonban a Rutte-kormánynak döntési joga már nincs, mivel a családipótlék-botrány miatt múlt héten a teljes kormány lemondott, és azóta mint ügyvezető kabinet van a helyén az egyébként is tervezett márciusi parlamenti választásig. A kijárási tilalom kérdése pedig már az állampolgári jogok olyan korlátozásának minősül, amiről ügyvezetőként nem dönthetnek, hanem a parlament mondja ki a végső szót.

Korábban holland ellenzéki pártok határozottan ellenezték a kijárási tilalom elrendelését, de most a helyzet alakulása folytán a hírek szerint a zöldek és a baloldali munkáspárt (PvdA) hajlik arra, hogy támogassák a kormányzati javaslatot.

A holland parlament 15-én hagyta jóvá az ország bezárkózását – a beutazási korlátozást, a nyilvános helyek elsöprő többségének a zárva tartását és más hasonló, járványügyi intézkedések rendszerét – február 9-ig.