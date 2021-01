Nem bírja a tempót a Pfizer, lassítja a gyártást

Átmenetileg kevesebb vakcinát szállít Európába a Pfizer, a gyártási kapacitás növelése folyamatban van - olvasható a The Guardianben.

A kapacitásnöveléshez módosítani kell olyan gyártási folyamatokat is, amelyeket engedélyeztetni kell, ezért a rend helyreállásáig eltelő idő is bizonytalan, a Pfizer oltóanyaggyár azt ígéri, januárban, február első felében úrrá lesznek a helyzeten, onnantól pedig még a megnövekedett igényeket is ki tudják elégíteni - áll az Index összefoglalójában.

Közben hat EU-tagállam (Dánia, Finnország, Svédország, illetve Észtország, Lettország és Litvánia) levelet írt Ursula von der Leyenhoz, az unió első emberéhez, elfogadhatatlannak nevezve a lassulást. Válaszul a vezető közölte, felhívta a Pfizer első emberét, aki arról biztosította, hogy az első negyedéves szállítások rendben lesznek.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Balogh Zoltán