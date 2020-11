Olaszország nem teszi kötelezővé majd az oltást, de...

Nem tennék kötelezővé az olasz hatóságok a koronavírus elleni oltást, inkább széles körű meggyőző kampányt indítanának majd annak érdekében, hogy rávegyék az embereket a vakcina beadatására - közölte Roberto Speranza olasz egészségügyi miniszter egy tévéinterjúban.

Mivel az első időkben még csak kevés dózis áll majd rendelkezésre,

először az egészségügyi dolgozókat, az időseket és a krónikus betegségben szenvedőket részesítik előnyben

az oltóanyagok szétosztásakor. Az oltásokat reményeik szerint január végén megkezdhetik - mondta el a miniszter a Canal 5 tv-csatornán vasárnap este.

Franco Locatelli, az olasz Közegészségügyi Hivatal (Iss) igazgatója azt közölte, hogy január 15-től veheti kezdetét a koronavírus elleni oltókampány. A vakcinák beszerzéséről Olaszország a Pfizer és a Moderna gyógyszergyárakkal tárgyal.

Az oltóanyag lesz a "karácsonyi ajándék" az olaszoknak - fogalmazott Locatelli.

Az olasz kormány kedden jelenti be, hogy milyen korlátozások lesznek érvényben a karácsonyi ünnepek idején. Roberto Speranza utalt arra, hogy a november elején életbe léptetett, este 10 órától reggel 6 óráig tartó kijárási tilalom továbbra is hatályban maradhat majd karácsonykor és szilveszterkor is.

Nyitókép: Heung Soon