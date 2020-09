Szinte satuba fogja déli szomszédainkat a járvány

Horvátországban ráadásul ismét meghaladta a háromszázat a egy nap aatt újonnan regisztrált fertőzöttek száma. Krunoslav Capak, a horvát közegészségügyi intézet igazgatója szerint nincsenek új járványgócok, a vírus továbbadásáról van szó,

sok az olyan aktív fertőzött, aki többekkel is érintkezett még mielőtt hatósági karanténba került volna.

Hozzátette: az intézet által használt reprodukciós ráta szerint jelentősen csökkeni fog a fertőzöttek száma, várhatóan már szeptember végén, október elején. Horvátországban a válságstáb jelentése szerint az elmúlt 24 órában 311-el nőtt az azonosított koronavírusos fertőzöttek száma, és elérte a 10 725-öt. Kedden még 145 új esetről számoltak be, ugyanakkor az elmúlt héten az új fertőzöttek napi száma többször is meghaladta a háromszázat. Kedden négy új haláleset történt, így a járvány horvátországi halálos áldozatainak száma 191-re nőtt. A betegek közül 258-an vannak kórházban, közülük tizenöten lélegeztetőgépre kapcsolva. Az aktív betegek száma 2566 fő, és 8881-en vannak hatósági karanténban. Szerdán szigorítások mellett megkezdte őszi ülésszakát a horvát parlament, kötelező a szájmaszk viselésele. Bevezették ugyanakkor az elektronikus szavazást, így azok a képviselők is szavazhatnak, akik távol vannak vagy karanténba kényszerültek. Eddig egy honatyáról derült ki, hogy koronavírussal fertőzött.

A szomszédos Szlovéniában a kormány által közzétett adatok szerint kedden 55-el, 2979-re nőtt az azonosított koronavírus-fertőzöttek száma.

Utoljára április 1-jén haladta meg a napi új esetek száma az ötvenet,

a legtöbb fertőzöttet, 70-et, március 26-án regisztrálták az országban. Egy új haláleset történt, a járvány eddigi halálos áldozatainak száma így 134-re nőtt. A diagnosztizált betegek közül 26-an vannak kórházban, és közülük négyet ápolnak intenzív osztályon. Az aktív betegek száma 468.

Nyitókép: Pixabay