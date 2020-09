Fény csillant a koronavírus elleni harcban Horvátországban

A szlovén oktatási minisztérium négy modellt készített elő az új tanévre. Az A modell szerint a tanév rendesen kezdődik, a B modell szerint rendkívüli járványügyi előírásokat kell betartani, a C modell kombinált osztálytermi és online oktatás, míg a D modell csak online oktatást ír elő.

A tanév a B modell szerint kezdődött el. A diákokat kisebb csoportokra osztották, és csoportonként nem érintkezhetnek egymással. Az osztálytermekben kell étkezniük, és nem tarthatnak közös órákat más csoportokkal. Az indoklás szerint amennyiben egy csoportban vagy osztályban megbetegszik valaki, nem kell az egész iskolának vagy több osztálynak karanténba vonulnia. Szájmaszkot csak a folyosókon és az iskolabuszokon kell viselniük a diákoknak. Az intézményeknek számos óvintézkedést kell betartaniuk: oda kell figyelniük a higiéniai előírásokra, a diákoknak gyakrabban kell kezet mosniuk, minden tanóra után ki kell szellőztetni az osztálytermeket, és amennyiben lehetséges, távolságot kell tartani.

Simona Kustec oktatási miniszter szerint az, hogy az iskolák mennyire tudják betartani az ajánlásokat, függ az intézmények méretétől és felépítésétől. Az iskolák mérlegelési jogkörrel rendelkeznek, hogy az ajánlásokat saját lehetőségeikhez igazítsák - tette hozzá.

Szlovéniában a kormány által közzétett adatok szerint hétfőn 41-gyel, 2924-re nőtt az azonosított koronavírus-fertőzöttek száma. Nem történt új haláleset, a járvány eddigi halálos áldozatainak száma így 133 maradt. A diagnosztizált betegek közül 25-en vannak kórházban, és közülük kettőt ápolnak intenzív osztályon. Az aktív betegek száma 468.

Horvátországban a válságstáb jelentése szerint az elmúlt 24 órában 145-tel nőtt a koronavírusos fertőzöttek száma, és elérte a 10 414-et. Hétfőn még 146 új esetről számoltak be, ugyanakkor az elmúlt héten az új fertőzöttek napi száma többször meghaladta a háromszázat. A fertőzés főként tengerparti szórakozóhelyeken terjedt, és olyan nagy számban a turisták között is, hogy több ország korlátozásokat vezetett be Horvátországgal kapcsolatban.

Keddre egy új haláleset történt, így a járvány horvátországi halálos áldozatainak száma 187-re nőtt. A betegek közül 258-an vannak kórházban, közülük tizennégyen lélegeztetőgépre kapcsolva.

Horvátországban szeptember 7-én kezdődik az oktatás. Szájmaszk viselése csak abban az esetben lesz kötelező, ha az intézmények nem tudják biztosítani a kötelező 1,5-2 méteres távolságtartás feltételeit az osztálytermekben. Az általános iskolák alsó tagozataiban ugyanakkor sem a tanítóknak, sem a gyerekeknek nem kell maszkot hordaniuk.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/AP/Miroslav Lelas