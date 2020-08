Elszabadultak az indulatok a romokban heverő Bejrútban

Több ezer ember gyűlt össze szombaton Bejrút belvárosában, hogy az általuk hanyagnak, korruptnak és alkalmatlannak tartott politikai elit távozását követeljék a kikötőben kedden bekövetkezett hatalmas robbanás miatt.

- skandálta a tömeg az AFP francia hírügynökség helyszíni jelentése szerint. A tiltakozást a szervezők az "Ítélet napja" címszóval hirdették meg, a libanoni közösségi médiában pedig a tüntetésekkel kapcsolatban a leggyakoribb kifejezés, amelyet a tiltakozók használnak az, hogy "Akasszátok fel őket!".

akik kövekkel és botokkal dobálták meg a rendőröket, és megpróbáltak áthatolni azon a kordonon, amellyel a rendőrség a parlamenthez vezető utat lezárta. A tömeg nagy része azonban az AFP szerint békés volt. Nem sokkal korábban találkozott Michel Aun libanoni elnökkel, Haszan Diáb kormányfővel és Nabih Berri parlamenti elnökkel Charles Michel, az Európai Tanács elnöke.

I met with President Aoun, Speaker Berri and PM @Hassan_B_Diab to assure them the #EU stands in full solidarity with the people in #Lebanon.



All political forces should work together for the common good of the people, implementing reforms to give hope for a better future pic.twitter.com/tTjr5jPX34 — Charles Michel (@eucopresident) August 8, 2020