Tévedtek az első számú beteget illetően Olaszországban

A milánói Poliklinika kórház kutatói vérminták elemzéséből kimutatták, hogy az új koronavírus már jelen volt Olaszországban a február 21-i első igazolt megbetegedés előtt. A szakemberek olyan véradók véletlenszerűen kiválasztott mintáit elemezték, akik nem mutattak semmilyen tünetet az első olasz megbetegedés felbukkanása előtt – írja a 24.hu.

Milánói kutatók már korábban feltételezték, hogy az olaszországi járvány

jóval azelőtt kezdődhetett, hogy az első pácienst hivatalosan diagnosztizálták volna

a lombardiai Lodi megye Codogno városában.

Az Olaszországban az 1. számú páciensként ismert férfi február 16-án lázasodott be, majd egyre rosszabbul lett, ezért bement a codognói kórházba, de miután nem említette, hogy Kínában járt volna, hazaengedték. Éjszaka a felesége kíséretében ment vissza, annyira rosszul volt. Azonban nem különítették el, így a kórházban is több embert megfertőzhetett, mire a feleségének eszébe jutott, hogy a férje egyik munkatársa egy hónappal korábban jött haza Kínából, és vele azóta többször is találkoztak. Ezután tesztelték koronavírusra, és kiderült, hogy pozitív a minta.

A 38 éves férfi addigra több hét alatt sok embert megfertőzhetett,

akik aztán továbbadták a vírust, ez vezetett a környező tíz település vesztegzár alá helyezéséhez.

Nyitókép: MTI/AP/Luca Bruno