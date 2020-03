Szakértő: akár egy év is lehet az olasz kilábalás

Bolognában egyelőre nincsen kijárási tilalom, de folyamatosak a szigorítások. A városban kevés beteg van, de Emiliana-Romagna tartomány – Lombardia után – a második legfertőzöttebb terület – mondta a 24.hu-nak az Olaszországban rekedt olasz-magyar történész, Stefano Bottoni. Úgy fogalmazott, hogy „Olaszország már nemcsak 60 millió virológus, de 60 millió kocogó országa is lett”.

Az MTA főmunkatársa, a Firenzei Egyetem oktatója bírálta, hogy az olasz kormány a járvány miatt elrendelt korlátozásokat térségenként eltérő ütemben és szigorral jelentette be. Szerinte nincs különbség a Lombardia lezárása elől délre menekülő olaszok és a Balatonhoz költözők között, mindkét lépést hibásnak tartja járványvédelmi szempontból. Ahogyan azt is, hogy sok helyütt még mindig nem veszik eléggé komolyan az olaszok, és főleg a kevéske szociális életüket féltő idősek a karantént. Bottoni felidézte: nemrég egy kínai orvosdelegáció érkezett Milánóba, és a vezetőjük első kérdése az volt:

mi ez a rengeteg ember az utcán?

Sokan persze nem is tehetnek mást, mert továbbra is dolgozniuk kell, számos bevándorló pedig saját autó híján csak tömegközlekedéssel jut el a munkahelyére. Hiába rendelték el, hogy csak a létfontosságú üzemek működjenek, a szerdán sztrájkba kezdő munkások szerint munkahelyük nem ebbe a kategóriába tartozik. (a kivétel az élelmiszer- és gyógyszeripar, a mezőgazdaság, a halászat, egyes fémipari vállalatok, valamint az információszolgáltatás).

A szinte teljes kijárási tilalom mellett Bottoni fontosnak tartaná a tömeges tesztelést is a járvány megfékezése szempontjából - Veneto tartomány gyakorlatához hasonlóan -, így mérsékelhető lenne a halálozások száma is. Bottoni szerint le kellene zárni azokat a helyeket, ahol sok a fertőzött, ahol pedig nincsen, oda nem engednek be új embereket, és közben intenzíven tesztelik az ott lakókat.

Szerinte Magyarországon túl kevés tesztet végeznek, és hiba, hogy „Magyarország még mindig átjáróház”, ráadásul a határok mentén sokan ingáznak. Ugyanakkor az ország szerencsés,

van két hét előnye, és tanulhat az olasz hibákból is.

Lát erre utaló jeleket a régió országaiban. De azt hibának tartja, hogy Magyarországon – Európában egyedüliként – nem közlik a fertőzések területi eloszlását. Mint mondta, Magyarországon kevesebb a potenciális áldozat. Olaszországban ugyanis a halálos áldozatok 70 százaléka férfi, az átlagéletkoruk pedig 79,5 év. Magyarországon ezt az életkort eleve kevés férfi éri meg.

A történész szerint egyébként

az olasz GDP csökkenése egészen biztosan két számjegyű lesz a válság miatt.

A kilábalás nem 2-3 hét lesz, hanem fél vagy akár egy év is lehet, ezt pedig még sokan nem látták be az olaszok közül.

