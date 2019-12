Magyar nőket szabadítottak ki Angliában

A razzia helyszínein tizenegy, huszonéves magyar és román lányt találtak, akiket vélhetően prostituáltként foglalkoztattak – írta a BBC alapján a hvg.hu.

A rendőrök öt férfit és négy nőt gyanúsítanak, közülük hatan románok, egy magyar. A nyomozás során kiderült, hogy emberkereskedelemmel, kizsákmányolással és modern rabszolgatartással is foglalkoztak, de ezen kívül pénzmosás, engedély nélküli fegyverviselés és egy mentős megtámadása is a rovásukon van. A hatóságok jelentős mennyiségű készpénzt is lefoglaltak a bordélyházakban.

Egy nyilatkozó rendőrtiszt szerint az elmúlt hónapokban drámai módon megnőtt a szexkereskedelem Lutonban, ami miatt egyre több bordélyház nyílt meg, ez szúrt szemet a nyomozóknak.