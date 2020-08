Tankolás: íme a leggyakoribb tévhitek – és a szakszerű válaszok

Tények és tévhitek címmel egy rövid tájékoztatót adott ki a Mol arról, hogy melyek a leggyakoribb igaz és hamis állítások a tankolásról. Sokszor felmerül például az, hogy nyugati benzinnel kevesebbet fogyaszt az autó, ez azonban nem igaz – mondta az InfoRádiónak a Mol Magyarország kommunikációs vezetője, Bakos Piroska.

"Az EU területén

egységes üzemanyagszabványok vannak,

amelyek számos jellemzőt meghatároznak, minimális lehet az eltérés, még az összetételt sem tudják a kutakon befolyásolni, tehát például a vizezés sem lehetséges" – hívta fel a figyelmet.

Felmerülhet még, hogy télen más az üzemanyag, mint nyáron. Erre reagálva a szóvivő azt mondta, ez igaz. "A téli-nyári évszakváltás során, tehát május 1-jén és november 15-én a kutakon változik az összetétel. A gőznyomásérték változik leginkább, és emiatt máshogyan kell összerakni az üzemanyagot. Télen oda kell figyelni arra is, hogy ha kevés az üzemanyag a tankban, akkor az hamarabb le is tud hűlni" – mutatott rá.

Arra a hiedelemre, hogy a prémium üzemanyagoknak egyszerűen csak az áruk magasabb, a minőségük nem, úgy reagált: "Ez gyakori elképzelés, sokan meggyőződéssel vallják, ahogy ennek az ellenkezőjéről is sokan beszélnek, arról, hogy jobban megy az autó tőle.

A prémium üzemanyagok a válogatott keverőkomponensek és a különböző adalékoknak köszönhetően tényleg

kedvező hatással vannak a teljesítményre és a motor élettartamára is,

nem beszélve a jármű környezetterheléséről. A motorban az idők során óhatatlanul keletkeznek lerakódások, amivel romlik a teljesítmény, nő a fogyasztás. A Molnál az EVO Plus Premium az az üzemanyag, amely a legtöbb kímélő formulát tartalmazza, ettől hosszabb lesz az autó élettartama, dízeles és benzines autókhoz is elérhető" – ecsetelte Bakos Piroska; a benzin esetében akár 99 százalékkal is csökkenhet a motorban lévő lerakódások mennyisége, dízelautónál 45 ez a százalékos mérték.

Van még egy fontos tévhit, mégpedig a "félretankolással" kapcsolatban: az igazság az, hogy dízelautóba benzint tankolni rosszabb, mint fordítva.

"Bármelyik esetben azért költséges korrigálásról van szó.

Ha észleljük, hogy félretankoltunk, még a gyújtást sem szabad ráadni,

a modernebb kocsikban még a vezetőoldali ajtót sem szabad kinyitni, mert már ekkor üzemanyagot szívhat fel a rendszer a tankból" – húzta alá.

Ha benzines autóba kerül gázolaj, kisebb mennyiségnél még nincsen akkora baj, megbirkózhat vele a motor, de inkább ne indítsuk be az autót, ne kockáztassunk, hívjunk szakszerű segítséget.

Nyitókép: MTI Fotó: Mohai Balázs