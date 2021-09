Időjárási figyelmeztetéseket adtak ki, hamarosan hidegfront érkezik

Kedden a legtöbb helyen felhősen indul a nap, majd szakadozni, gomolyosodni kezd a felhőzet, így főleg délután lesznek hosszabb napos időszakok. Délelőtt még szórványosan - legkisebb eséllyel északkeleten -, majd a nap második felében inkább már csak helyenként lehet további eső, zápor. A csapadék súlypontja a délkeleti országrész fölé helyeződik.

Pest, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád és Jász-Nagykun-Szolnok megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést a zivatarok miatt.

A Dunántúlon megélénkül, néhol megerősödik az északi szél.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 25 fok között várható.

Szerdán többnyire erősen felhős, délután sokfelé már inkább borult lesz az ég. Reggel nagyobb területen is kevés lesz még a felhő, ott párássá válik a levegő, foltokban köd képződik. Napközben szórványosan fordul elő eső, zápor, késő délutántól a Dunántúlon zivatar is. A többnyire mérsékelt déli, délkeleti szelet néhol élénk lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 9, 14 fok között alakul, de északkeleten néhol 7, 8 fok is lehet. A csúcshőmérséklet 18 és 23 fok között valószínű.

Szerda késő estétől egy hidegfront közelíti meg az országot, így a hét végéig változékonyan telnek majd a napjaink - derül ki a meteorológiai szolgálat videójából.

