A tavaszias szombatot vasárnap újabb izgalmak követhetik

Szombaton jó eséllyel enyhe idő lesz az ország legnagyobb részén, és még északkeleten is olvadni fog, csapadék sem igen várható egy–két kisebb záportól eltekintve. A nagy kérdés a vasárnapi időjárás lesz.

Az ország időjárását továbbra is hatalmas légörvény alakítja, aminek a középpontja tőlünk távol, észak–északkeletre helyezkedik el. Ennek peremén nyugatias lesz az áramlás, aminek következén úgynevezett peremciklonok alakítják várhatóan a vasárnap délelőtti időjárás, hasonlóan a hétfői naphoz, azzal együtt, hogy eze peremciklonok pályája egyelőre nagyon bizonytalan – hangzik el az OMSZ videójában.

Ami viszont biztos, hogy péntekről szombatra virradóan

nyugat felől megszűnik a csapadék, illetve a csapadékzóna egyre inkább az északkelet–keleti országrészbe, tehát a Tiszántúlra korlátozódik.

tt is általában az eső lesz a jellemző, legfeljebb egész északon fordulhat elő havas eső, netán havazás. A felhőtakaró leginkább a Dunántúlon szakadozhat föl, míg az ország délnyugati fertályán ködfoltok is képződhetnek, mínuszokkal a korai órákban.

Szombat napközben csaknem mindenhol kisüt majd a Nap, kevesebb felhő a Győr–Szeged képzeletbeli tengelytől délebbre lehet, míg ettől északra gyakoribb felhőátvonulásokra van kilátás, amiket néhány perces zárporok kísérhetnek. A hőmérséklet még a legkevésbé enyhébb északkeleti tájakon is 4-5 fokig emelkedik, ugyanakkor a naposabb délnyugaton akár 13-14 Celsiust is mutathatnak majd a hőmérők.

Észak–északkeleten viszont meglehetősen szeles időre is lehet számítani napközben,

a nyugatias szél akár viharossá is fokozódhat. A késő délutáni, esti órákban már az Alpokalja téréségében is lehet számítani északi irányú erősebb lökésekre.

A vasárnapra virradó éjszaka újabb légörvény érkezik, amely következtén a hőmérséklet viszonylag magas értékről fog nagyjából fagypont közelébe csökkenni, amit csapadékhullás is kísérhet, kezdetben eső, majd havazás. Azonban nagyon kérdéses, hogy vajon hány centi fog megmaradni, ezért centi-előrejelzésbe nem is bocsátkoznak a szakemberek. Vasárnap napközben fel is szakadozik majd a felhőzet, így a déli óráktól gyenge olvadás várható.

Hétfőre virradóan viszont megint érkezik egy légörvény, amely a mostani számítások szerint a középső és keleti megyékbe hozhat jelentős csapadékot. A hőmérséklet hajnalban általában mindenütt jóval fagypont alatt marad.

