koronavírus

A Facebookon is sok álhír és tévhit terjed a koronavírussal kapcsolatban, ezekkel szemben igyekszik hiteles tájékoztatást nyújtani a közösségi oldal: a hírfolyam tetején hamarosan mindenkinek egy új információs doboz jelenik meg, amiben a hivatalos egészségügyi szervezetek, így az egészségügyi világszervezet (WHO) és az amerikai járványügyi hivatal (CDC) közzétett tájékoztatások jelennek meg. Ezek többek közt arról adnak információt, hány megbetegedés történt eddig, mennyien hunytak el a kór következtében, továbbá egy térkép is mutatja a vírus terjedését. Ezen felül tartalmakat válogatnak hírességektől, politikusoktól és újságíróktól - írta a 24.hu.

Bár a doboz mindenkinek felbukkan majd a közösségi oldal tetején, a tartalmak követése opcionális, külön gombbal lehet feliratkozni az elkülönített információs hírfolyamra.

Nyitókép: Facebook