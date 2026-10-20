Közel 37 milliárd forintos kárigényt nyújtott be Zugló, ez jóval több az eddigieknél

„A korábbi becsléseket jelentősen meghaladó, közel 37 milliárd forintos kárigényt jelentettünk be a Bosnyák téri szörnyberuházáshoz kapcsolódó ZVK Development Kft. csődeljárásában” – írta Facebook-oldalán Rózsa András, Zugló polgármestere.

Majd részletezte is az igényüket:

az elmaradt, 400 férőhelyes P+R parkoló pótlása,

a közintézményeknek szánt terület biztosításának elmaradása több mint 30 000 négyzetméteren,

a Szugló utcai közúti híd szélesítésének és egy új gyalogoshíd megépítésének pótlása,

valamint az állami tulajdonba kerülés miatt kieső építményadó-bevétel húsz évre számított kompenzációja (ha a beruházásból kivett irodaház állami kézben marad).

„Az elővásárlási jogunk gyakorlásához kapcsolódó, álláspontunk szerint szabálytalan tájékoztatás miatt külön keresetet is benyújtottunk” – közölte közösségi oldalán Rózsa András.

Az üggyel kapcsolatban a HVG felidézte, hogy az önkormányzat és a Bayer-cégcsoporthoz tartozó ingatlanfejlesztő, a ZVK

évek óta eredménytelenül alkudoznak egy 2,9 milliárd forintos kompenzációról, ami a kerület által elszenvedett környezeti és infrastrukturális hátrányokat ellensúlyozná.

A Rózsa-vezette önkormányzat többször is kilátásba helyezte, hogy perre megy a kompenzáció miatt, amelynek az összege egy elnyúló jogvita során a többszörösére nőhetne.

Zugló álláspontja szerint a fent felsorolt beruházások járnak, jártak volna a kerületnek, és a vállalásokon az sem változtatott, hogy az Orbán-kormány több rendeletben is kiemelt státuszt adott az irodaház mellett lakótömböt és bevásárlóközpontot is magában foglaló beruházásnak, mentesítve egy sor helyi szabály alól.

A tavaly még hárommilliárd forint nyereséget termelő ZVK Development azért menekült a csődeljárásba, mert a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő felmondta vele azt a még az Orbán-kormány idejében kötött, az állam számára előnytelen szerződést, hogy 255 milliárd forintért plusz az áfáért megveszi tőle az irodaházat. Az állam több mint 300 milliárd forintot ki is fizetett úgy, hogy az épület kihasználatlan maradt, közintézmény nem költözött bele. A Tisza-kormány úgy döntött, visszaadja az ingatlant, és visszaköveteli a pénzt. E döntéshez az adja a jogalapot, hogy a ZVK nem egyeztette az önkormányzattal az utóbbi elővásárlási jogának a szabályos törlését, így az fenn is maradt a tulajdoni lapon (Zugló perli is emiatt a céget).

A ZVK azonban vitatja az állam egyoldalú szerződésbontását, s mivel újabb építkezésekbe fogott, jó eséllyel nem is tudná a pénzt rögtön visszafizetni.

Zugló most arra vár, hogy befogadja-e a ZVK a csődeljárásba az igényét, vagy elutasítja, netán valamiféle megállapodást, alkut ajánl. Ha teljes visszautasítással találkozik a kerület, perre megy a jussáért, de ez csak a végső eset.

Noha Zugló szemszögéből nézve impozáns összeg a 37 milliárd, a hvg.hu szerint nem túl ígéretes a megtérülés esélye, figyelembe véve a csődöt jelentő Bayer-cégek állam felé fennálló, több százmilliárdos tartozását és a piaci, szintén több tízmilliárdos bankhitelből, bankgaranciából és kötvénykibocsátásból eredő adósságait.