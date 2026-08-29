Ketten is nyertek csaknem százmillió forintot

Sokan gondolják úgy, hogy egy kiadós edzéssel ellensúlyozhatók a hosszú órákon át tartó ülés káros hatásai. A Dalhousie Egyetem új kutatása azonban arra utal, hogy a tartós inaktivitás érrendszeri következményei nem küszöbölhetők ki ilyen egyszerűen - tudósított a SciTechDaily.