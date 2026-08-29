Ketten is nyertek csaknem százmillió forintot

A televízióban közvetített számsorsoláson az alábbi nyerőszámokat húzták ki szombaton az ötös lottón:
Nyerőszámok:
- 17 (tizenhét)
- 24 (huszonnégy)
- 56 (ötvenhat)
- 70 (hetven)
- 85 (nyolcvanöt)
Telitalálatos szelvény nem volt.
- A 23 db négytalálatos nyereménye 2 595 835 forint,
- a 2055 db hármas mindegyike 31 475 forintot,
- az 56 964 db kettesek 3930 forintot nyertek.
A következő húzáson 2,41 milliárd forint lesz a főnyeremény.
Joker: 578729
A Jokeren két telitalálatos volt, nyereményük egyenként 96 574 015 forint.