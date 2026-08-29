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Nyitókép: Unsplash

Ketten is nyertek csaknem százmillió forintot

Infostart / MTI

Az ötös lottón nem volt telitalálatos, a jokeren viszont kettő is.

A televízióban közvetített számsorsoláson az alábbi nyerőszámokat húzták ki szombaton az ötös lottón:

Nyerőszámok:

  • 17 (tizenhét)
  • 24 (huszonnégy)
  • 56 (ötvenhat)
  • 70 (hetven)
  • 85 (nyolcvanöt)

Telitalálatos szelvény nem volt.

  • A 23 db négytalálatos nyereménye 2 595 835 forint,
  • a 2055 db hármas mindegyike 31 475 forintot,
  • az 56 964 db kettesek 3930 forintot nyertek.

A következő húzáson 2,41 milliárd forint lesz a főnyeremény.

Joker: 578729

A Jokeren két telitalálatos volt, nyereményük egyenként 96 574 015 forint.

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